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حكومة الدبيبة تعتزم إعادة مرضى أورام لاستكمال علاجهم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 08:49 مساء
حكومة الدبيبة تعتزم إعادة مرضى أورام لاستكمال علاجهم في ليبيا
جانب من اجتماع اجتماع لرئيس «الوحدة الوطنية الموقتة» ورئيس ديوان المحاسبة، الأربعاء 31 يناير 2024 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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تعتزم حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إعادة 45 مريض أورام من الخارج، خاصة التي تتطلب علاجًا كيميائيًا وإشعاعيًا بعد التأكد من توفير الأدوية وتفعيل العلاج الإشعاعي بالمراكز المحلية.

جاء ذلك في تصريح لمدير إدارة شؤون المرضى بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية التابع لوزارة الصحة خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، لمتابعة ملف مرضى الأورام، والخطوات التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشأنه.

حضر الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان حيدر السائح، إضافة إلى مدير عام الرقابة على القطاعات الخدمية بديوان المحاسبة، ومديري شؤون المرضى وإدارة التخطيط بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

السائح: 22059 مريض أورام مسجلين بالمنظومة الإلكترونية
وقدم السائح موقفًا بشأن خطوات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وأبرزها ربط المنظومة بمراكز ومستشفيات الأورام المحلية، وإصدار البطاقات الإلكترونية للمرضى كافة الذين وصل عددهم في المنظمة 22059 مريضًا من المدن الليبية كافة، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وفي الأول من نوفمبر الماضـي أطلقت الهيئة المنظومة الخاصة بتسجيل مرضى الأورام التي من شأنها إدارة الخدمات العلاجية والدوائية وفق نظام إلكتروني مرتبط بقاعدة البيانات الوطنية ومنظومتي الإمداد الطبي والعلاج بالخارج.

وتسمح المنظومة الإلكترونية لمرضى الأورام بتحديد احتياجات المريض من الأدوية، وتوزيعها بين المراكز ووحدات علاج الأورام وفق الحصة العلاجية المحددة للمريض، وأيضا إعادة تدوير المخزون بين المراكز والوحدات.

وأضاف السائح أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع لجنة العطاء العام وجهاز الإمداد الطبي على توفير الأدوية المتخصصة، وتحديد النواقص لتوفيرها، إلى جانب إطلاق حملة التوعية والكشف المبكر للحد من المرض من خلال خطط تشمل كل المدن.

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شكشك: ضرورة تفعيل الصيدليات الخاصة لتوفير أدوية الأورام
ونقل البيان عن رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تأكيده ضرورة تفعيل الصيدليات الخاصة لتوفير أدوية الأورام، وفق القواعد الواردة في العطاء العام، على أن يجرى ضبطه مع المنظومة.

وخلال اجتماع اليوم، أكد السائح إطلاق العلاج الإشعاعي في عدد من مراكز الأورام المحلية للمساهمة في توطين علاج الأورام محليًا.

وفي 22 يناير الجاري، قال مدير مركز العلاج الإشعاعي للأورام في مستشفى طرابلس المركزي عاصم بكرة إن الجهاز يستهدف علاج أكثر من 100 حالة يوميًا، بما يغطي احتياجات مدينة طرابلس وغيرها من المدن.

جهاز الخدمات العلاجية: 5620 مريض أورام بالخارج
من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون المرضى بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أن عدد مرضى الأورام بالخارج بلغ 5620 مريضًا، منهم 4416 في تونس، و970 في مصر، و186 في تركيا، و48 في ألمانيا.

وأضاف أن التنسيق مستمر بين الهيئة وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية لتوطين العلاج بالداخل، وإعادة نحو 45 حالة، خاصة التي تتطلب علاجًا كيميائيًا وإشعاعيًا بعد التأكد من توفير الأدوية وتفعيل العلاج الإشعاعي بالمراكز المحلية.

الدبيبة: إيقاف إصدار رسائل العلاج إلا بتوصية هيئة مكافحة السرطان
في حين شدد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة إيقاف إصدار رسائل العلاج إلا بعد إصدار التوصية من الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، والعمل بشكل جاد لتوفير أدوية الأورام ومكملاتها.

وأكد الدبيبة دعم خطة الهيئة لتقديم الخدمات اللازمة لمرضى الأورام، وتوحيد جهود مؤسسات الدولة لتنظيم الملف، والحد من استنزاف المخصصات المالية بسبب عدم تنظيمه، ووضع الضوابط اللازمة التي تسهم في دعم العلاج بالداخل، بحسب البيان.

جانب من اجتماع اجتماع لرئيس «الوحدة الوطنية الموقتة» ورئيس ديوان المحاسبة، الأربعاء 31 يناير 2024 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من اجتماع اجتماع لرئيس «الوحدة الوطنية الموقتة» ورئيس ديوان المحاسبة، الأربعاء 31 يناير 2024 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من اجتماع اجتماع لرئيس «الوحدة الوطنية الموقتة» ورئيس ديوان المحاسبة، الأربعاء 31 يناير 2024 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
جانب من اجتماع اجتماع لرئيس «الوحدة الوطنية الموقتة» ورئيس ديوان المحاسبة، الأربعاء 31 يناير 2024 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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