وفاة شخص في حادث مروري بمنطقة الهلال النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

مديرية أمن الهلال النفطي تعلن وقوع وفاة جراء حادث مروري بالمنطقة.

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أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي وفاة سائق سيارة في حادث مروري وقع في المنطقة أمس الخميس.

وقال قسم المرور والتراخيص بالمديرية إن سيارة يقودها أحد المواطنين المقيمين بمدينة البريقة اصطدمت بسيارة أخرى لموظف بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، وعلى متنها ثلاثة مواطنين، ما أدى إلى وفاة سائق السيارة الأولى وإصابة ركاب السيارة الأخرى بجروح متفاوتة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.

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وأول من أمس الأربعاء، وقع حادث مروري لسيارة تابعة لشركة الجبل للخدمات النفطية بمنطقة الهلال النفطي ما أدى إلى وفاة سائقها، وهو مقيم بمدينة غريان، وإصابة راكب وهو موظف فلبيني الجنسية يعمل بالشركة.