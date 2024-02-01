«الكهرباء»: تواصل أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب...

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، تواصل العمل على تركيب عدد من الأبراج لمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب جهد «400 ك.ف» من ناحية الرويس.
وأشارت الشركة في بيان، إلى انتهاء شركة الطاقة المستديمة من أعمال الحفر وصب القواعد الخرسانية الخاصة، تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل.
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ولا يزال العمل مستمرًا لشد الأسلاك وسحب الألياف البصرية والتجهيز لصب القواعد الخرسانية على بعض أبراج نقل الطاقة تمهيدًا لتركيبها، وفق البيان.
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