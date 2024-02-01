  • Alwasat News
Atwasat

«الكهرباء»: تواصل أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 09:32 صباحا
«الكهرباء»: تواصل أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب
من أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب، 1 فبراير 2024. (شركة الكهرباء)
WTV_Frequency

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، تواصل العمل على تركيب عدد من الأبراج لمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب جهد «400 ك.ف» من ناحية الرويس.

وأشارت الشركة في بيان، إلى انتهاء شركة الطاقة المستديمة من أعمال الحفر وصب القواعد الخرسانية الخاصة، تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل.

«الكهرباء»: العمل مستمر بمشروع نقل الطاقة الرويس-أبوعرقوب
صيانة برج كهرباء على خط أبوعرقوب - الختنة
تركيب وردم قواعد خرسانية على خط الرويس - أبوعرقوب

ولا يزال العمل مستمرًا لشد الأسلاك وسحب الألياف البصرية والتجهيز لصب القواعد الخرسانية على بعض أبراج نقل الطاقة تمهيدًا لتركيبها، وفق البيان.

من أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب، 1 فبراير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب، 1 فبراير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب، 1 فبراير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب، 1 فبراير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب، 1 فبراير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب، 1 فبراير 2024. (شركة الكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب

إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب
شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة

شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة
في خطاب رسمي لاتحاد السلة.. تأجيل التصفيات المؤهلة للأفروباسكيت 2025

في خطاب رسمي لاتحاد السلة.. تأجيل التصفيات المؤهلة للأفروباسكيت 2025
«الصحة العالمية»: سكان غزة يموتون من الجوع

«الصحة العالمية»: سكان غزة يموتون من الجوع
في تصريح إلى «الوسط».. خبير جيولوجي يطرح حلولًا عاجلة لأزمة المياه الجوفية في زليتن

في تصريح إلى «الوسط».. خبير جيولوجي يطرح حلولًا عاجلة لأزمة المياه الجوفية في ...
قطر ترسي عقودا بقيمة 6 مليارات دولار لتوسيع أكبر حقولها النفطية

قطر ترسي عقودا بقيمة 6 مليارات دولار لتوسيع أكبر حقولها النفطية
التنظيمات السرية في الجيش الليبي 1952- 1969 (4)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي 1952- 1969 (4)
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يلتقي الجزائر.. السبت (صور)

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يلتقي الجزائر.. السبت (صور)
غراندي من إثيوبيا: «النزاع الوحشي» في السودان أدى إلى نزوح 8 ملايين شخص

غراندي من إثيوبيا: «النزاع الوحشي» في السودان أدى إلى نزوح 8 ملايين شخص
بالفيديو: الأسباب الأكثر شيوعًا لسقوط الشعر

بالفيديو: الأسباب الأكثر شيوعًا لسقوط الشعر
ملعب طرابلس الدولي في اللمسات الأخيرة من الصيانة قبل زيارة وفد «كاف» (صور)

ملعب طرابلس الدولي في اللمسات الأخيرة من الصيانة قبل زيارة وفد «كاف» (صور)
نادي الأسير: الاحتلال أعدم ميدانيا 30 معتقلا من بيت لاهيا

نادي الأسير: الاحتلال أعدم ميدانيا 30 معتقلا من بيت لاهيا
«أكسيوس»: نواب بالـ«كونغرس» يناقشون بدائل «أونروا» في غزة

«أكسيوس»: نواب بالـ«كونغرس» يناقشون بدائل «أونروا» في غزة
الصين تتفوّق على اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم

الصين تتفوّق على اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم
الحكم بالسجن 14 عاما على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

الحكم بالسجن 14 عاما على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
كوريا الجنوبية تعاقب السعودية وتقصيها من كأس آسيا

كوريا الجنوبية تعاقب السعودية وتقصيها من كأس آسيا
«سرايا القدس» في رسالة للاحتلال: أسراكم لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة

«سرايا القدس» في رسالة للاحتلال: أسراكم لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة
«ملعب الوسط» عبر «Wtv» يستعرض تحليلات وأبرز الأرقام في «دورينا».. الليلة

«ملعب الوسط» عبر «Wtv» يستعرض تحليلات وأبرز الأرقام في «دورينا».. الليلة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكومة حماد: تشكيل قوة أمنية مشتركة لتعزيز الأمن بالمنطقة الجنوبية
حكومة حماد: تشكيل قوة أمنية مشتركة لتعزيز الأمن بالمنطقة الجنوبية
اجتماع في تونس يبحث فرص الطلاب الليبيين للدراسة بالجامعات الأميركية
اجتماع في تونس يبحث فرص الطلاب الليبيين للدراسة بالجامعات ...
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 1 فبراير 2024)
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 1 فبراير 2024)
«الكهرباء»: تواصل أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب
«الكهرباء»: تواصل أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب
الدولار يواصل استقراره في السوق الرسمية
الدولار يواصل استقراره في السوق الرسمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس ......
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي...
المزيد
السيسي والمنفي يتوافقان على ترسيخ أمن ليبيا وخروج المرتزقة منها
السيسي والمنفي يتوافقان على ترسيخ أمن ليبيا وخروج المرتزقة ......
ضبط تاجر مخدرات في بنغازي
ضبط تاجر مخدرات في بنغازي...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق...
الدولار يواصل استقراره في السوق الرسمية
الدولار يواصل استقراره في السوق الرسمية...
«الكهرباء»: تواصل أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب
«الكهرباء»: تواصل أعمال تركيب أبراج على خط الرويس- أبوعرقوب...
المزيد