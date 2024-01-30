الحويج يستمع لملاحظات مصرية بشأن إجراءات المنافذ البرية مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، لملاحظات أصحاب الشركات المصرية حول الإجراءات المتبعة عبر المنافذ البرية على الجانبين الليبي والمصري، والصعوبات التي تواجه تنقُّل أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه أصحاب الأعمال والشركات المصرية المشاركة في فعاليات معرض ليبيا للغذاء، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، ورئيس الغرفة التجارية الليبية - المصرية، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن الحويج اطلع على سير الحركة التجارية البينية، مؤكدًا أهمية تفعيل الاتفاقات التجارية المبرمة بين البلدين، لدعم التبادل التجاري، وتسهيل حركة أصحاب الأعمال، وتنشيط الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص.

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الحويج يحث الشركات المصرية على بناء شراكة مع القطاع الخاص الليبي

وحثَّ الحويج، خلال كلمته، الشركات المصرية على الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، وبناء شراكة مع القطاع الخاص المحلي، لإقامة مشاريع استثمارية، والاستفادة من المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الليبي للمستثمر المحلي والأجنبي.

كما وجّه الجهات التابعة والإدارة المختصة في الوزارة بالتواصل مع وزارة التجارة المصرية، للعمل على حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه حركة التجارة وتنقل أصحاب الشركات بين البلدين.

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي أصحاب الأعمال والشركات المصرية في طرابلس، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي أصحاب الأعمال والشركات المصرية في طرابلس، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي أصحاب الأعمال والشركات المصرية في طرابلس، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي أصحاب الأعمال والشركات المصرية في طرابلس، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الاقتصاد)