الداخلية: تفعيل البصمة العشرية في المنافذ الحدودية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على البدء بالعمل بمنظومة البصمة العشرية بالمنافذ الحدودية، وتدريب عناصر جهاز المخابرات العامة على تشغيل المنظومة.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد اليوم الثلاثاء بمكتبه بديوان وزارة الداخلية مع رئيس مكتب السيطرة، ورئيس شؤون الرقابات، والمستشار القانوني بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير إدارة المنافذ، ومدير الإدارة الفنية بجهاز المخابرات العامة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

توحيد العمل بالمنافذ الحدودية الليبية كافة

تقول الداخلية، إن الاجتماع جاء في إطار التعاون المشترك بين مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وجهاز المخابرات العامة لتوحيد العمل بالمنافذ الحدودية كافة وتأمينها وتسهيل إجراءات دخول وخروج المسافرين بما يضمن تحقيق السيطرة الأمنية داخل المنافذ البرية والبحرية في ظل العمل بمنظومة البصمة العشرية.

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حضر اللقاء المدير العام لشركة «إن إي سي» اليابانية المنفذة لمنظومة البصمة العشرية والإصدار الآلي الإلكتروني لتأشيرات الدخول والتحكم في المنافذ.

من اجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد مع عدد من المسؤولين في طرابلس، 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

من اجتماع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد مع عدد من المسؤولين في طرابلس، 21 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)