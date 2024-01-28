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باتيلي يشدد على ضرورة حل القضايا العالقة للحفاظ على ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 09:46 مساء
باتيلي يشدد على ضرورة حل القضايا العالقة للحفاظ على ليبيا
لقاء تكالة وباتيلي بمقر مجلس الدولة في طرابلس، الأحد 28 يناير 2024. (المكتب الإعلامي للمجلس)
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شدَّد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، «على ضرورة حل القضايا العالقة للحفاظ على ليبيا من المخاطر التي تواجهها والمنطقة»، وفق تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس» مساء اليوم الأحد.

والتقى باتيلي في وقت سابق اليوم بالعاصمة طرابلس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بحضور النائب الأول لرئيس المجلس مسعود أعبيد ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

وقال باتيلي إنه استعرض مع تكالة تطورات الوضع في ليبيا، وشدد «على ضرورة مشاركة القادة الليبيين في الحوار والاتفاق على تسوية سياسية تمهيدًا لإجراء انتخابات» في إشارة إلى دعوته التي وجهها إلى قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة في نوفمبر 2023.

- تكالة يؤكد لباتيلي دعم مجلس الدولة جهود البعثة الأممية للوصول إلى الانتخابات

وبحث تكالة وباتيلي خلال اللقاء، جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبادرة باتيلي بشأن عقد اجتماع للأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر ونبذ الخلاف ودعم جهود المصالحة الوطنية وتمهيد الطريق نحو مسار ديمقراطي يتوافق عليه الجميع، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وجدد تكالة خلال اللقاء التأكيد على قبول المجلس الأعلى للدولة لدعوة باتيلي للجلوس على «طاولة الحوار الوطني»، مشددًا على ضرورة أن «ينطلق من الثوابت الوطنية ويتوافق مع الإعلان الدستوري ومع ما جرى التوافق عليه في حوارات سابقة من مخرجات واتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة وشكَّلت أساسًا لما تبعها من مراحل».

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