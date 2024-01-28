تكالة يؤكد لباتيلي دعم مجلس الدولة جهود البعثة الأممية للوصول إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة خلال لقائه اليوم الأحد، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، «دعم المجلس لجهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة وتلقى قبول الشعب الليبي»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

واستقبل تكالة باتيلي والوفد المرافق له بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس مسعود أعبيد ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء تكالة وباتيلي بحث خلاله الجانبان جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبادرة باتيلي بشأن عقد اجتماع للأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر ونبذ الخلاف ودعم جهود المصالحة الوطنية وتمهيد الطريق نحو مسار ديمقراطي يتوافق عليه الجميع.

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وجدد تكالة خلال اللقاء التأكيد على قبول المجلس الأعلى للدولة لدعوة باتيلي للجلوس على «طاولة الحوار الوطني»، مشددًا على ضرورة أن «ينطلق من الثوابت الوطنية ويتوافق مع الإعلان الدستوري ومع ما جرى التوافق عليه في حوارات سابقة من مخرجات واتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة وشكَّلت أساسًا لما تبعها من مراحل».

الدبيبة وتكالة يدعمان جهود البعثة الأممية

وأعلن تكالة ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة خلال لقائهما يوم الخميس، قبولهما دعوة باتيلي لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية، ودعم جهوده من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

ودعا باتيلي في أواخر نوفمبر 2023 قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا إلى عقد اجتماع من أجل بحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية، وذلك بعدما أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة في أكتوبر، في خطوة عارضها مجلس الدولة.

لقاء تكالة وباتيلي بمقر مجلس الدولة في طرابلس، الأحد 28 يناير 2024. (المكتب الإعلامي للمجلس)