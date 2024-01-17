  • Alwasat News
Atwasat

تكالة يناقش مع السفير الفرنسي مبادرة باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 08:27 مساء
تكالة يناقش مع السفير الفرنسي مبادرة باتيلي
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يلتقي سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، الأربعاء 17 يناير 2024 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
alwasat radio

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، خطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لحل الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الأربعاء بمقر مجلس الدولة في طرابلس، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي على «فيسبوك».

وأمس الثلاثاء، اجتمع المبعوث الأممي والسفير الفرنسي، وحثا «جميع القادة الليبيين على الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في الدخول في حوار لتجنيب وطنهم المخاطر العديدة التي تتهدده»، بحسب منشور لباتيلي على منصة «إكس».

- باتيلي ومهراج يحثان القادة الليبيين على الدخول في حوار لتجنُّب المخاطر
- خلال لقاءات مع 5 سفراء.. باتيلي يجدد الدعوة إلى طاولة المفاوضات

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن تكالة ومهراج ناقشا خطة المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية عبر تحقيق توافق بين الأطراف السياسية، بما يدعم المسار الديمقراطي في ليبيا، بالإضافة لبحث سبل إنجاح جهود المصالحة الوطنية الشاملة «المبنية على أسس دستورية يتوافق عليها الجميع، وتنطلق من الاتفاقات السياسية التي رعاها المجتمع الدولي».

وأكد تكالة اهتمام المجلس بدعم العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا، والتعاون المشترك بين البلدين. في حين أعرب السفير الفرنسي عن دعم بلاده المسار الديمقراطي في ليبيا، وتحقيق توافق وطني يُرسخ أسسًا حقيقية للمصالحة الشاملة عبر الحوار السلمي.

مبادرة باتيلي
في نوفمبر الماضي، أطلق باتيلي مبادرة من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات، لكنه انتقد في إحاطته إلى مجلس الأمن، الشهر الماضي، مواقف بعض القادة الليبيين الذين «يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرًا إلى أنهم «لم يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطًا للمشاركة فيه».

أجرى باتيلي سلسلة لقاءات أمس الثلاثاء، مع سفراء مصر وتونس وهولندا وألمانيا وفرنسا، تناولت تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وتجديد الدعوة للقادة الليبيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يلتقي سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، الأربعاء 17 يناير 2024 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يلتقي سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، الأربعاء 17 يناير 2024 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يلتقي سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، الأربعاء 17 يناير 2024 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يلتقي سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، الأربعاء 17 يناير 2024 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير

بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير
إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ

إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
رغم محاولات الاحتواء... استمرار ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
رغم محاولات الاحتواء... استمرار ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ...
الدبيبة يشهد فعاليات النسخة الثالثة لملتقى مخاتير محلات ليبيا بطرابلس
الدبيبة يشهد فعاليات النسخة الثالثة لملتقى مخاتير محلات ليبيا ...
الدبيبة: سنعطي للمواطن ثمن البنزين مبلغًا ماليًا أو كوبونًا
الدبيبة: سنعطي للمواطن ثمن البنزين مبلغًا ماليًا أو كوبونًا
الدبيبة: سأطرح قضية رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام
الدبيبة: سأطرح قضية رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
نورلاند: تحقيق المصالحة ضروري لتحقيق السلام المستدام في ليبيا
نورلاند: تحقيق المصالحة ضروري لتحقيق السلام المستدام في ......
تكالة يناقش مع السفير الفرنسي مبادرة باتيلي
تكالة يناقش مع السفير الفرنسي مبادرة باتيلي...
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب ......
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل...
الدبيبة: سأطرح قضية رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام
الدبيبة: سأطرح قضية رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام...
المزيد