خلال لقاءات مع 5 سفراء.. باتيلي يجدد الدعوة إلى طاولة المفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي سلسلة لقاءات اليوم الثلاثاء، مع سفراء مصر وتونس وهولندا وألمانيا وفرنسا، تناولت تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وتجديد الدعوة للقادة الليبيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

في لقاء مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، حثّ الطرفان «جميع القادة الليبيين على الارتقاء إلى مستوى التحدي المتمثل في الدخول في حوار لتجنيب وطنهم المخاطر العديدة التي تتهددُه»، بحسب منشور لباتيلي على منصة «إكس».

باتيلي يجدد التزامه بجميع محاور عملية السلام في ليبيا

وأكد المبعوث الأممي أنه تبادل وجهات النظر مع السفير الفرنسي حول الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا، وجددا التزامهما المشترك بجميع محاور عملية السلام، بما في ذلك المسار الأمني.

وفي لقاء آخر، استعرض باتيلي مع السفير المصري تامر مصطفى التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية الجارية في ليبيا.

وشدد باتيلي، بحسب منشور بحسابه عبر «إكس»، على ضرورة مشاركة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين بشكل إيجابي في العملية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية من شأنها أن تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

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باتيلي يدعو القادة الليبيين إلى طاولة المفاوضات

وفي لقاء مع سفير هولندا يوست كلارنبيك، اتفق الطرفان على دعوة القادة الليبيين إلى الالتزام بالتوصل إلى تسوية لإنهاء الأزمة الراهنة، وذلك من خلال الاتفاق على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وتطرق في اجتماع مع السفير التونسي الأسعد العجيلي، أشار باتيلي إلى استجابة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتحديات الحالية، مجددًا التعبير عن ترحيبه بدعم تونس لجهود البعثة.

كما استعرض مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، مجددًا دعوة القادة الليبيين إلى الانضمام إلى عملية الحوار لإنهاء الأزمة السياسية، وإجراء الانتخابات، وإعطاء فرصة للسلام والاستقرار والازدهار في ليبيا.

مبادرة باتيلي

يأتي ذلك، في إطار سلسلة لقاءات يجريها باتيلي مع سفراء غربيين لدى ليبيا، مستعرضًا تطورات الموقف إزاء مبادرته، حيث تحدث خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين عن «ضرورة قيام القادة الليبيين والشركاء الدوليين بتجديد التزامهم بالتوصل إلى تسوية سياسية تهدف إلى إنهاء الأزمة المستعصية».

وفي نوفمبر الماضي، أطلق باتيلي مبادرة من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات، لكنه انتقد في إحاطته إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، مواقف بعض القادة الليبيين الذين «يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزامًا قاطعًا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرًا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطًا للمشاركة».

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي السفير التونسي الأسعد العجيلي، الثلاثاء 16 يناير 2024 (حساب باتيلي على تويتر)

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي سفير هولندا يوست كلارنبيك، الثلاثاء 16 يناير 2024 (حساب باتيلي على تويتر)

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي السفير المصري تامر مصطفى، الثلاثاء 16 يناير 2024 (حساب باتيلي على تويتر)

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي السفير الفرنسي مصطفى مهراج، الثلاثاء 16 يناير 2024 (حساب باتيلي على تويتر)