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شاهد في «هذا المساء»: باتيلي يراوح مكانه.. هل حان وقت الرحيل؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 10:19 مساء
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي يراوح مكانه.. هل حان وقت الرحيل؟
برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (Wtv)، الثلاثاء 16 يناير 2024
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يناقش برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، موقف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي فشل في جمع الأطراف الليبية على طاولة الحوار، بفعل الخلافات التي رافقت مبادرته التي طرحها أخيرًا.

اصطدمت المبادرة بالعديد من العقبات، أهمها الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حول القوانين الانتخابية، فضلًا عن اعتراضات على حضور أطراف بعينها وتجاهل أخرى، وهو ما عجز باتيلي إزاءه عن إيجاد طريقة لتجاوز هذه العراقيل.

ويستبعد محللون تجاوز الخلافات ما لم يغير المبعوث الأممي مقاربات تتجاوز أداء المبعوثة السابقة ستيفاني وليامز، معتبرين أن فشل باتيلي بشكل ذريع يترافق مع تسويف للوقت، يُبعد فرص الوصول إلى انتخابات عامة.

ويفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل: المحلل السياسي فيصل بوريقة، والكاتب ورئيس تحرير مجلة شؤون ليبية رشيد خشانة، والكاتب الصحفي سالم أبوخزام.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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