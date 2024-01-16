شاهد في «وسط الخبر»: الحوار الخماسي.. هل يلتف حبل الخلافات حول رقبة باتيلي؟

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، تراجع الزخم بشأن مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن الحوار السياسي، وسط خلافات لا تزال تسيطر على المشهد بين الأطراف الخماسية المدعوة لطاولة النقاشات.

وأجرى باتيلي خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات مع سفراء غربيين لدى ليبيا، مستعرضًا تطورات الموقف إزاء مبادرته، حيث تحدث خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين عن «ضرورة قيام القادة الليبيين والشركاء الدوليين بتجديد التزامهم بالتوصل إلى تسوية سياسية تهدف إلى إنهاء الأزمة المستعصية».

وفي نوفمبر الماضي، أطلق باتيلي مبادرة من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات.

لكن المبعوث الأممي انتقد، في إحاطته إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، مواقف بعض القادة الليبيين الذين «يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزامًا قاطعًا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرًا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطًا للمشاركة».

وحول هذا الملف أجرى البرنامج نقاشًا مع كل من: الباحث السياسي محمد درميش، وأستاذة القانون الدولي والباحثة السياسية نادية بن عامر، والكاتب والأكاديمي أحمد معيوف

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