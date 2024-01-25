الدبيبة وتكالة يقبلان دعوة باتيلي لحوار وطني بين الأطراف الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة قبولهما دعوة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية.

جاء الإعلان عن ذلك عقب لقاء الدبيبة مع تكالة مساء اليوم الخميس بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

محور لقاء الدبيبة وتكالة

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الدبيبة وتكالة خصص «لمناقشة جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع مع الأطراف الليبية لدعم ملف الانتخابات».

أضافت أن «الطرفين أكدا خلال اللقاء ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، وقبول دعوته لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية وفق ثوابت وطنية واضحة».

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ودعا باتيلي في أواخر نوفمبر 2023 قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا إلى عقد اجتماع من أجل بحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية، وذلك بعدما أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة في أكتوبر.

عقيلة يرفض الحوار ويتمسك بتشكيل حكومة جديدة

ويأتي إعلان الدبيبة وتكالة عن قبول دعوة باتيلي للحوار عقب اجتماعهما مع وفد أميركي برئاسة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي زار بنغازي وطرابلس من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

وقبل إعلان الدبيبة وتكالة قبولهما دعوة باتيلي للحوار الوطني، أبلغ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفضه لتلك الدعوة إلى المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال لقائهما في مدينة بنغازي الثلاثاء الماضي، مؤكدا على تمسكه بتشكيل حكومة جديدة.