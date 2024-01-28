مديرية أمن شرق الجبل تضبط 25 متسولا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، إن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن شرق الجبل تمكنوا من ضبط 25 متهما بالتسول.

وأضافت أن المضبوطين يحملون جنسيات أفريقية، ويمتهنون التسول داخل نطاق اختصاص المديرية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

ضبط سيدات بتهمة التسول والإتجاز بالمخدرات

قبل ذلك، أكدت رئيسة قسم الشرطة النسائية ببنغازي، الرائدة فوزية الحسناوي، أمس السبت، ضبط 23 سيدة وبرفقتهن أطفال وثلاثة شباب يمتهنون التسول في منطقة الوحيشي.

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وأوضحت الحسناوي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المتهمين من الجنسية المصرية، وأنه جرت مصادرة كمية من مادة مخدر الحشيش تستخدم للتعاطي بحوزتهم، واتضح أن جميعهم دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية (هجرة غير نظامية).

وأشارت إلى أن ضبط المتهمين جاء ضمن حملات مداهمة أوكار التسول وتعاطي المخدرات بمواقع متفرقة من منطقة الوحيشي، أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي.