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حكومة حماد تبحث الاستفادة من التجارب السابقة في مكافحة الهجرة غير النظامية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 10:58 صباحا
حكومة حماد تبحث الاستفادة من التجارب السابقة في مكافحة الهجرة غير النظامية
التباوي خلال استقباله وزير الداخلية المكلف سابقا، 28 يناير 2024. (وزارة الهجرة غير الشرعية)
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بحث وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي التباوي، الاستفادة من التجارب السابقة التي سعت لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، وحلحلة القضايا المتعلقة بهذا الملف.

جاء ذلك في لقائه وزير الداخلية الأسبق وكيل وزارة الهجرة الأسبق اللواء أحمد بركة، حيث بحثا حلحلة القضايا المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية.

التباوي يستقبل رئيسة مفوضية المجتمع المدني 
من جهة أخرى، استقبل التباوي بمكتبه، صباح أمس السبت، رئيسة مفوضية المجتمع المدني مبروكة بالتمر، حيث بحثا دور المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في معالجة تداعيات ملف الهجرة غير النظامية برؤية الدولة الليبية.

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وفي وقت سابق هذا الشهر، نظمت حكومة حماد فعاليات ملتقى «قضايا الهجرة غير الشرعية» برعاية وزارة الدولة لشؤون الهجرة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بهدف إعادة النظر في القوانين الليبية الخاصة بالهجرة غير النظامية. بينما أعلنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي ترحيل عشرات المصريين والأفارقة، لإصابتهم بأمراض معدية مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي.

التباوي خلال استقباله رئيسة مفوضية المجتمع المدني، 28 يناير 2024. (وزارة الهجرة غير الشرعية)
التباوي خلال استقباله رئيسة مفوضية المجتمع المدني، 28 يناير 2024. (وزارة الهجرة غير الشرعية)
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