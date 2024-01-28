جلسة حوارية حول «تعزيز سيادة القانون في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت منظمة «نوازي» لدراسات النوع الاجتماعي بالتعاون مع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، جلسة حوارية حول «دور المؤسسات الوطنية في تعزيز سيادة القانون في ليبيا».

وقالت رئيسة منظمة «نوازي» حنين بوشوشة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الندوة «ناقشت كیفیة موائمة وملائمة القانون رقم 5 المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان مع المواثیق المعاهدات الدولية التي تعتبر لیبیا طرفًا فیھا، وكذلك المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان المعروفة بمبادئ باريس».

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ولفتت بوشوشة إلى أن المشاركين في الجلسة اتفقوا على عدد من التوصيات منها «استمرار العمل من أجل تعزيز ثقافة سيادة القانون»، و«تعزيز التوعية باتفاقية حقوق الطفل والقوانين الوطنية المعنية بحماية الطفولة، والتي أطلقتها مديرة إدارة التدريب بإدارة المناطق الشرقية آية فلاق؛ ضمن مشروع من حقي» في شهر ديسمبر الماضي، حيث ساهمت منظمة نوازي بتدريب الفريق قبل بدء الانطلاق.

وأشارت إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن مشروع «إنصاف»، لتعزيز دور المرأة في مراكز صنع القرار، من خلال ثقافة سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.