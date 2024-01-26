اكتشاف موقع أثري بمنطقة العسة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، مساء الخميس، اكتشاف موقع أثري بمنطقة العسة.

جاء ذلك بعدما وردت معلومات تفيد بالعثور على موقع يشتبه في كونه أثريا بمنطقة العسة، وفق بيان مقتضب صادر عن الجهاز.

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وانتقلت دوريتان من جهاز حرس الحدود ومباحث الجوازات رفقة باحث أثري إلى مكان البلاغ، ومع الكشف المبدئي على الموقع تبين أنه أثري حيث تقرر تكليف أعضاء من الشرطة السياحية بحماية الموقع من السرقة والتخريب.

من الموقع الأثري بمنطقة العسة، 25 يناير 2024. (جهاز الشرطة السياحية)

مقتنيات وجدت بالموقع الأثري بمنطقة العسة، 25 يناير 2024. (جهاز الشرطة السياحية)

مقتنيات وجدت بالموقع الأثري بمنطقة العسة، 25 يناير 2024. (جهاز الشرطة السياحية)

من الموقع الأثري بمنطقة العسة، 25 يناير 2024. (جهاز الشرطة السياحية)