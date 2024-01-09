اكتشاف موقعين أثريين جنوب مدينة الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الإعلامي لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، اليوم الثلاثاء، اكتشاف موقعين أثريين جنوب مدينة الزاوية، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتكليف أعضاء من الجهاز بحماية الموقعين من السرقة والتخريب.

وأوضح المركز عبر صفحته على «فيسبوك» أن الموقعين جرى اكتشافهما بعد ورود معلومات من قِبل أعضاء التحري بفرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار في المنطقة الغربية بوجود موقعين يُشتبه في كونهما أثريين جنوب مدينة الزاوية.

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وأوضح المركز الإعلامي أن الموقع الأثري الأول يقع في منطقة «بئر بن حسن»، والموقع الأثري الثاني بمنطقة «بئر سردين»، مشيرًا إلى تحرير محضر بالخصوص، وإبلاغ نيابة النظام العام بالمنطقة الغريبة، والانتقال إلى المكان رفقة خبراء من مكتب مراقبة آثار صبراتة، وجهاز إدارة المدن التاريخية، وعضو عن المجلس البلدي للزاوية المركز.

وأكد المركز الإعلامي لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار أنه «بالكشف المبدئي على الموقعين تبين أنهما أثريان».

عناصر الشرطة بأحد الموقعين الأثريين جنوب الزاوية. (المركز الإعلامي لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار)

أحد الموقعين الأثريين جنوب الزاوية. (المركز الإعلامي لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار)