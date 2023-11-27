اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، عن اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم غرب البلاد، وذلك إثر بلاغ عن قيام شخص مجهول بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن معلومات وردت إلى فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار الغربية من قبل أعضاء التحري بمكتب غابة جوددائم التابع للفرع أفادت بوجود شخص مجهول يقوم بنبش وتخريب بعض المواقع التي يشتبه في كونها أثرية بحثاً عن الكنوز والآثار.

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وأضافت الوزارة أنه جرى فتح محضر بالخصوص على إثر ورود هذه المعلومات، وانتقال قوة أمنية إلى عين المكان رفقة خبيرين من مكتب آثار صبراتة للكشف عن الموقع المبلغ عنه، حيث «تبين أنه أثري يعود للعهد الروماني».

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الواقعة وتكليف أعضاء من جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار لحماية الموقع من السرقة والتخريب.

عناصر الأمن بالموقع الأثري قرب غابة جود دائم. (وزارة الداخلية)

عناصر الأمن بالموقع الأثري قرب غابة جود دائم. (وزارة الداخلية)