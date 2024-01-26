حكومة حماد تعتزم توفير سيارات لمنتسبي الشرطة بنظام المرابحة الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، آلية التعاون مع المصرف التجاري الوطني في توفير مركبات لمنتسبي الوزارة بواسطة نظام المرابحة الإسلامية.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم، ومدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال اللواء مهدي بيانكو، إضافة لرئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني خالد خليفة.

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وقال أبوزريبة، بحسب بيان عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك»، هذه الفكرة «ستساهم في تلبية احتياجات المنتسبين وتعزيز رفاهيتهم، مع الالتزام بمبادئ الشريعة وأخلاقيات العمل».

وفي سياق آخر، بحث الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة جرائم غسيل الأموال في البلاد، من خلال تحليل الوضع الحالي وتقييم الاستراتيجيات والأدوات المستخدمة في هذا المجال.