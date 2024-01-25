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أعضاء بمجلس الدولة يبحثون في مصراتة تشكيل حكومة جديدة

طرابلس - بوابة الوسط: سالم العبيدي الخميس 25 يناير 2024, 11:37 مساء
أعضاء بمجلس الدولة يبحثون في مصراتة تشكيل حكومة جديدة
الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال اجتماع مصراتة، الخميس 25 يناير 2024 (بوابة الوسط)
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بحث أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، من بينهم الرئيس السابق خالد المشري، مع «تجمع نواب مصراتة»، الأوضاع السياسية والجمود السياسي، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة للوصول للانتخابات.

وقال عضو مجلس الدولة ومنسق «تجمع نواب مصراتة» أبو القاسم قزيط في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن الاجتماع عقد في مدينة مصراتة بحضور نائب رئيس المجلس عمر العبيدي، والأعضاء: فتح الله السديري وصفوان الموسوي وعادل كرموس وخالد الناظوري وخالد المشري، لمناقشة حالة الانسداد السياسي، وضرورة الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

- باتيلي يبحث مع «تجمع نواب مصراتة» تفعيل مبادرته للحل السياسي
- «تجمع نواب مصراتة» يبحث مع النائب العام مطالب الحراك بالمدينة

وأوضح قزيط أن الاجتماع تناول مسألة تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة للوصول للانتخابات، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الدولة قبلوا الدعوة الموجهة إليهم لزيارة «حراك 17 فبراير للإصلاح ومحاربة الفساد»، وحراك «الفعاليات الوطنية مصراتة»، وذلك من أجل «التشاور مع القوى الوطنية» التي أعلنت عن نفسها في مصراتة من أجل تنسيق الجهود على مستوى وطني.

لقاءات «تجمع نواب مصراتة»
وخلال الأيام الماضية، عقد «تجمع نواب مصراتة» عدة لقاءات في المدينة، من بينها لقاء مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لبحث تفعيل مبادرته للحل السياسي، التي تستهدف جمع الأطراف الخمسة الرئيسية لمناقشة الخلافات السياسية.

نائب رئيس المجلس عمر العبيدي خلال اجتماع مصراتة، 25 يناير 2024 (بوابة الوسط)
نائب رئيس المجلس عمر العبيدي خلال اجتماع مصراتة، 25 يناير 2024 (بوابة الوسط)
عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط خلال اجتماع مصراتة، الخميس 25 يناير 2024 (بوابة الوسط)
عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط خلال اجتماع مصراتة، الخميس 25 يناير 2024 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع أعضاء مجلس الدولة وتجمع نواب مصراتة، الخميس 25 يناير 2024 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع أعضاء مجلس الدولة وتجمع نواب مصراتة، الخميس 25 يناير 2024 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع أعضاء مجلس الدولة وتجمع نواب مصراتة، الخميس 25 يناير 2024 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع أعضاء مجلس الدولة وتجمع نواب مصراتة، الخميس 25 يناير 2024 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع أعضاء مجلس الدولة وتجمع نواب مصراتة، الخميس 25 يناير 2024 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع أعضاء مجلس الدولة وتجمع نواب مصراتة، الخميس 25 يناير 2024 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع أعضاء مجلس الدولة وتجمع نواب مصراتة، الخميس 25 يناير 2024 (بوابة الوسط)
جانب من اجتماع أعضاء مجلس الدولة وتجمع نواب مصراتة، الخميس 25 يناير 2024 (بوابة الوسط)
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