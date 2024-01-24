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باتيلي يبحث مع «تجمع نواب مصراتة» تفعيل مبادرته للحل السياسي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي الأربعاء 24 يناير 2024, 11:46 مساء
باتيلي يبحث مع «تجمع نواب مصراتة» تفعيل مبادرته للحل السياسي
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي تجمع نواب مصراتة في طرابلس، الأربعاء 24 يناير 2024 (بوابة الوسط)
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بحث المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع «تجمع نواب مصراتة»، تفعيل مبادرته للحل السياسي، التي تستهدف جمع الأطراف الخمسة الرئيسية لمناقشة الخلافات السياسية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باتيلي والتجمع في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، لبحث ومناقشة حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد.

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وقال عضو مجلس النواب، منسق تجمع نواب مصراتة أبو القاسم قزيط في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن اللقاء ناقش كيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي، والوصول إلى الانتخابات الانتخابات من خلال قوانين لجنة «6+6».

وأوضح أن اللقاء ناقش كيفية تفعيل مبادرة المبعوث الأممي لجمع الأطراف الخمسة الرئيسية ومبعوثيهم لحسم بعض الشواغل العالقة، والوصول إلى الانتخابات من خلال حكومة تكنوقراط مصغرة تشرف على الانتخابات.

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي تجمع نواب مصراتة في طرابلس، الأربعاء 24 يناير 2024 (بوابة الوسط)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي تجمع نواب مصراتة في طرابلس، الأربعاء 24 يناير 2024 (بوابة الوسط)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي تجمع نواب مصراتة في طرابلس، الأربعاء 24 يناير 2024 (بوابة الوسط)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يلتقي تجمع نواب مصراتة في طرابلس، الأربعاء 24 يناير 2024 (بوابة الوسط)
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