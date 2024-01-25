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حفتر يستقبل صيادين بعد الإفراج عنهم في النيجر (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 04:00 مساء
حفتر يستقبل صيادين بعد الإفراج عنهم في النيجر (فيديو)
حفتر يصافح أحد الصيادين بعد الإفراج عنهم في النيجر، 25 يناير 2024. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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استقبل قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر الصيادين الليبيين المُحتجزين في النيجر الذين وصلوا إلى أرض الوطن بعدما تم إطلاقهم بجهود القيادة العامة.

وقال حفتر، حسب بيان لشعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، إنه «لن يغمض له جفن حتى يطمئن على أمن وسلامة المواطنين كافة في الداخل والخارج»، مشيرا « إلى أن حماية المواطن الليبي من أولويات القيادة العامة التي لن تتهاون في الحفاظ عليها».



ويوم الأربعاء أعلنت شعبة الإعلام الحربي وصول ثلاثة صيّادين ليبيين كانوا محتجزين في النيجر على متن طائرة خاصة تابعة للقيادة العامة.

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وأضافت الشعبة أن عملية تحرير الصيادين جاءت بعد تدخل مباشر من آمر عمليات القوات البرية اللواء صدام خليفة حفتر بالتنسيق مع السلطات في جمهورية النيجر لإطلاقهم وإرجاعهم إلى أهلهم سالمين.

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