حفتر: نساعد في بناء مستقبل زاهر لبنغازي بإعمار البنية التحتية

القاهرة - بوابة الوسط

قال قائد «قوات القيادة العامة» المشير خليفة حفتر إن القيادة تساعد على «بناء مستقبل زاهر لبنغازي استنادا إلى استراتيجية تعتمد على إعمار البنية التحتية والخارطة العمرانية».

وأضاف حفتر خلال مشاركته في حفل «إعمار بنغازي» بمجمع سليمان الضراط مساء اليوم السبت أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب تعمل على مشاريع حقيقية لتطوير بنغازي «لا كغيرها التي لا نرى نتائج لأعمالها»، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

يأتي الاحتفال لمناسبة افتتاح عدد من الجسور وذلك ضمن برامج الاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعام 2024.

حفتر: نعيش مرحلة تحول عنوانها العمران

وتابع حفتر: «مستمرون في القوات المسلحة بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الليبية في بناء المدن وفق خطط مدروسة»، معتبرا أن ليبيا تعيش مرحلة تحول عنوانها النهضة والعمران، مواصلا: «ما نشهده اليوم تدشين لمشاريع أكبر وأضخم».

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ويرى قائد «قوات القيادة العامة» أن «بنغازي العامرة العصية على الإرهاب تستحق الكثير مع واجب العمل على مشاريع تنموية فيها لتكون قبلة للقاصدين»، وأشار إلى أن اختيار بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية «استحقاق للمدينة التي باتت اليوم عاصمة الريادة والإعمار ومركزا للمعارف والعلوم والآداب».

وواصل: « ندعو لدعم التعليم والحركة الثقافية والمسرحية والإبداعية باعتبارها جزءا من المشروع الوطني الذي نسعى لتحقيقه».