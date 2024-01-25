العابد يبحث آلية الاستفادة من الخبراء الليبيين بالخارج

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد آلية الاستفادة من الخبراء الليبيين الموجودين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده العابد، اليوم الأربعاء، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، بحضور رؤساء صندوق تنمية الموارد البشرية، والمنطقة الحرة بمصراتة، والهيئة الوطنية للبحث العلمي، ومندوب عن الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، وعددًا من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وناقش الاجتماع مقترح وزير بشأن توحيد الجهود المتعلقة بالمنصات التفاعلية المخصصة للتواصل مع الخبراء الليبيين بالخارج في عدة جهات عامة، وآلية استقطاب هذه الكفاءات لكي تنعكس على المؤسسات الليبية، بحسب بيان للوزارة على «فيسبوك».

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كما ناقش اللقاء إطلاق ملتقى سنوي للقاء بالخبراء الليبيين المغتربين داخل الوطن وفق سياق موحد وآلية تضمن تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانياتهم العلمية، للمساهمة في تطوير الموارد البشرية، والاستفادة من قيادة بعض البرامج والخطط الحكومية المختلفة والمتعلقة بالتنمية المستدامة.

وأكد العابد أهمية انخراط العقول المغتربة، والتي تحتل مراكز مهمة في مجالات مختلفة بدول الاغتراب، في المساعدة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لا سيما في مجال الطاقات المتجددة والتحول الرقمي.

وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد يلتقي مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، الأربعاء 24 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد يلتقي مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، الأربعاء 24 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد يلتقي مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، الأربعاء 24 يناير 2024 (صفحة الوزارة على فيسبوك)