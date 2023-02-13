الفطيسي يعرض على شكشك خطة استراتيجية لقطاعي الطاقة والكهرباء حتى 2035

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الإثنين، مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاحترافي الدكتور محمود الفطيسي، رؤية المجلس حول الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاعي النفط والكهرباء، والتي تهدف إلى وصول الطاقة الحديثة للمواطنين بشكل مستمر وبأسعار مقبولة.

وأشار بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك» إلى أن اللقاء ناقش المدة الزمنية للخطة الاستراتيجية للنفط والكهرباء، والتي أوضح المجلس خلال العرض المرئي الذي قدمه بأنها تبدأ من 2023 وحتى 2035 لضمان استدامة قطاع الطاقة في ليبيا والإبقاء على مكانتها في أسواق الطاقة العالمية.

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وأكد شكشك، خلال اللقاء، أهمية الخطة الاستراتيجية ودورها في الحفاظ على الثروة النفطية للأجيال القادمة، مشددًا على ضرورة تطوير قطاعي النفط والكهرباء وزيادة قوة الاقتصاد الوطني، والتزام جميع مؤسسات الدولة بوضع خطط استراتيجية للرفع من كفاءتها وتقديم خدماتها في أفضل مستوى.

رئيس الديوان خالد شكشك يبحث مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الفطيسي الخطة الاستراتيجية لقطاعي النفط والكهرباء، الإثنين 13 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)

رئيس الديوان خالد شكشك يبحث مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الفطيسي الخطة الاستراتيجية لقطاعي النفط والكهرباء، الإثنين 13 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)

رئيس الديوان خالد شكشك يبحث مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الفطيسي الخطة الاستراتيجية لقطاعي النفط والكهرباء، الإثنين 13 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)