  • Alwasat News
Atwasat

الفطيسي يعرض على شكشك خطة استراتيجية لقطاعي الطاقة والكهرباء حتى 2035

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 08:37 مساء
الفطيسي يعرض على شكشك خطة استراتيجية لقطاعي الطاقة والكهرباء حتى 2035
رئيس الديوان خالد شكشك يبحث مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الفطيسي الخطة الاستراتيجية لقطاعي النفط والكهرباء، الإثنين 13 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)
alwasat radio

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الإثنين، مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاحترافي الدكتور محمود الفطيسي، رؤية المجلس حول الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاعي النفط والكهرباء، والتي تهدف إلى وصول الطاقة الحديثة للمواطنين بشكل مستمر وبأسعار مقبولة.

وأشار بيان نشرته صفحة ديوان المحاسبة على «فيسبوك» إلى أن اللقاء ناقش المدة الزمنية للخطة الاستراتيجية للنفط والكهرباء، والتي أوضح المجلس خلال العرض المرئي الذي قدمه بأنها تبدأ من 2023 وحتى 2035 لضمان استدامة قطاع الطاقة في ليبيا والإبقاء على مكانتها في أسواق الطاقة العالمية.

- «حكومة الوحدة» تحدد أسعار بيع الكهرباء لـ9 فئات

وأكد شكشك، خلال اللقاء، أهمية الخطة الاستراتيجية ودورها في الحفاظ على الثروة النفطية للأجيال القادمة، مشددًا على ضرورة تطوير قطاعي النفط والكهرباء وزيادة قوة الاقتصاد الوطني، والتزام جميع مؤسسات الدولة بوضع خطط استراتيجية للرفع من كفاءتها وتقديم خدماتها في أفضل مستوى.

رئيس الديوان خالد شكشك يبحث مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الفطيسي الخطة الاستراتيجية لقطاعي النفط والكهرباء، الإثنين 13 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)
رئيس الديوان خالد شكشك يبحث مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الفطيسي الخطة الاستراتيجية لقطاعي النفط والكهرباء، الإثنين 13 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)
رئيس الديوان خالد شكشك يبحث مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الفطيسي الخطة الاستراتيجية لقطاعي النفط والكهرباء، الإثنين 13 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)
رئيس الديوان خالد شكشك يبحث مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الفطيسي الخطة الاستراتيجية لقطاعي النفط والكهرباء، الإثنين 13 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)
رئيس الديوان خالد شكشك يبحث مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الفطيسي الخطة الاستراتيجية لقطاعي النفط والكهرباء، الإثنين 13 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)
رئيس الديوان خالد شكشك يبحث مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الفطيسي الخطة الاستراتيجية لقطاعي النفط والكهرباء، الإثنين 13 فبراير 2023 (ديوان المحاسبة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وو» يوجه ضربة للأمريكان كأول صيني يحرز لقبا في رابطة محترفي التنس

«وو» يوجه ضربة للأمريكان كأول صيني يحرز لقبا في رابطة محترفي التنس
الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»

الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب

الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي

شاهد: «في التسعين» يستضيف رئيس نادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي
حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا

حصيلة وفيات زلزال تركيا وسورية تقترب من 38 ألفا
فيديو: المغربي محمد رفاعي يطرح «حل عن سماي»

فيديو: المغربي محمد رفاعي يطرح «حل عن سماي»
كاريكاتير خيري - زلزال سورية

كاريكاتير خيري - زلزال سورية
فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»

فينسيوس يغرد بالعربية ويشكر المغرب بعد تتويج ريال مدريد بـ«مونديال الأندية»
الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير

الصين: مناطيد أميركية دخلت مجالنا الجوي أكثر من 10 مرّات منذ يناير
انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية

انتشال أحياء من تحت الأنقاض بعد أسبوع على زلزال تركيا وسورية
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ

الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ
لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»

لوكورنو يكشف سر غضب فرنسا من «بلاك بانثر»
مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون

مسؤول أميركي يكشف ملابسات إسقاط الجسم الطائر فوق بحيرة هورون
المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة

المغرب: تسجيل هزتين أرضيتين في إقليم الحسيمة بقوة 3.8 و4.3 درجة
«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز

«يونايتد» يدخل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بفوز على ليدز
كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟

«هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يبحث مبادرة دعم المحتاجين خلال شهر رمضان
الدبيبة يبحث مبادرة دعم المحتاجين خلال شهر رمضان
تقرير أوروبي: السفن القديمة في طبرق أحدث وسائل الهروب إلى إيطاليا
تقرير أوروبي: السفن القديمة في طبرق أحدث وسائل الهروب إلى إيطاليا
الفطيسي يعرض على شكشك خطة استراتيجية لقطاعي الطاقة والكهرباء حتى 2035
الفطيسي يعرض على شكشك خطة استراتيجية لقطاعي الطاقة والكهرباء حتى ...
شركة الحديد الصلب: تصدير 8 آلاف طن إلى تركيا
شركة الحديد الصلب: تصدير 8 آلاف طن إلى تركيا
قعيم: القضاء على أكبر أوكار المخدرات في الوحيشي
قعيم: القضاء على أكبر أوكار المخدرات في الوحيشي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
«اللواء 128» التابع للقيادة العامة يجري تدريبات بالذخيرة الحية (صور)
«اللواء 128» التابع للقيادة العامة يجري تدريبات بالذخيرة ......
الدبيبة يلتقي كورمان ومسؤولي بيوت الشباب من 9 دول
الدبيبة يلتقي كورمان ومسؤولي بيوت الشباب من 9 دول...
قوة من إنفاذ القانون تفتح الطريق الزراعي تمنهنت في سبها
قوة من إنفاذ القانون تفتح الطريق الزراعي تمنهنت في سبها...
قعيم: القضاء على أكبر أوكار المخدرات في الوحيشي
قعيم: القضاء على أكبر أوكار المخدرات في الوحيشي...
شركة الحديد الصلب: تصدير 8 آلاف طن إلى تركيا
شركة الحديد الصلب: تصدير 8 آلاف طن إلى تركيا...
المزيد