«حكومة الوحدة» تحدد أسعار بيع الكهرباء لـ9 فئات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارًا يحدد أسعار بيع الكهرباء بناء على تسعة شرائح، بالإضافة إلى إعفاء سداد ديون قيمة تعريفة الاستهلاك لعدد من المشتركين وتحديد قيمة تعريفة الاستهلاك لكبار المستهلكين.

ونص القرار رقم 92 لسنة 2023م بشأن تحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية على الأسعار الآتية:

1- منزلي بسعر 40 درهمًا للكيلو وات في الساعة.

2- منزلي أقساط مصرفية أو مرتب بسعر 25 درهمًا للكيلو وات في الساعة.

3- تجاري بسعر 80 درهما للكيلو وات في الساعة.

4- صناعي خفيف بسعر 60 درهما للكيلو وات في الساعة.

5- صناعي ثقيل بسعر 45 درهما للكيلو وات في الساعة.

6- المرافق العامة بسعر 135 درهما للكيلو وات في الساعة.

7- إنارة الشوارع بسعر 135 درهما للكيلو وات في الساعة.

8- صغار المزارعين بسعر 40 درهما للكيلو وات في الساعة.

9- كبار المزارعين بسعر 45 درهما للكيلو وات في الساعة.

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إعفاء ثلاث فئات

ونصت المادة الثانية على إعفاء من سداد ديون قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء للفئات التالية:

- المشتركون نوع منزلي المنخرطين في نظام الأقسام المصرفية والمرتبات.

- المشتركون نوع منزلي حتى تاريخ الانخراط في نظام الأقساط المصرفية والمرتبات.

- التوصيلات بدون عداد أو عقد لفترة الاستهلاك السابقة حتى تاريخ الانخراط في نظام الأقسام المصرفية والمرتبات.

مدة الإعفاء

وحددت المادة الثالثة مدة الإعفاء بستة أشهر على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة سداد الديون المعفاة وقورد لصالح الشركة العامة للكهرباء وتدرج ضمن بند الدعم.

تعريفة الاستهلاك لكبار المستهلكين

وأشار القرار إلى تحدد قيمة تعريفة استهلاك الكهرباء ابتداءً من قدرة 0.5 ميجاوات فأكثر في فترة الذروة الشتوية والصيفية بقيمة 1000 درهم لكل كليو وات في الساعة يتم استهلاكهـ وفقًا لما تحدده الجهة المختصة التي تخولها مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وهذا القرار يلغي القرار الصادر عن الحكومة في 18 يوليو، والذي حدد وقتها الأسعار بناءً على شرائح استهلاكية لمختلف الفئات، وبالتالي تصبح الأسعار موحدة لكل شريحة، باستثناء كبار المستهلكين خلال فترة فترة الذروة الشتوية والصيفية.