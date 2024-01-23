النيابة العامة: تفكيك تشكيل عصابي للإتجار في الحشيش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تفكيك تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش.

بداية القضية، بحسب بيان لمكتب النائب العام على «فيسبوك»، عندما تتبعت النيابة ملابسات نشاط يتعلق بالإتجار بمخدر القنب الهندي «كانا بيسنو ساتيفا»، حيث جرى القبض على أحد أفراد التشكيل، لكنه هرب من مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة البيضاء.

- الصور: أصبحت لدينا صورة واضحة عن شبكات المخدرات

- ضبط مروج مخدرات بحوزته كمية من «الحشيش»

وأضاف البيان أن التحريات تتبعت تاريخ مغادرة المتهم محل إقامته في مدينة البيضاء، ثم تحديد محل إقامته في طرابلس، وإلقاء القبض عليه.

واستدلت التحقيقات على انخراط المتهم في نشاط نقل المواد المخدرة، وإسهامه لوحده في نقل 78 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش إلى بقية أفراد التشكيل العصابي في مدن: البيضاء، وبني وليد، وسرت، بحسب البيان.

واختتم مكتب النائب العام بأن المحقق أمر بحبسه احتياطيًا، ووجه بملاحقة بقية أفراد التشكيل.

الصور: النيابة لديها صورة واضحة عن شبكات الإتجار بالمخدرات

وفي الثالث من يناير الجاري، قال المستشار الصديق الصور إن النيابة العامة أصبحت لديها صورة واضحة بالكامل عن شبكات الإتجار بالمخدرات، سواء المسالك والمسارات أو الأشخاص والجماعات، لافتًا إلى تسجيل ثلاثين واقعة جلب مواد مخدرة إلى ليبيا خلال العام 2023.

وأضاف الصور، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن إجراءات النيابة العامة أسفرت عن ضبط 100 متهم خلال العام 2023 تعمدوا جلب المخدرات والمؤثرات العقلية من عدة دول والاتجار فيها داخل البلاد، كما حددت النيابة أساليب نقل المخدرات عبر الطرق البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى المخابئ التي تستخدمها العصابات في تخزين المواد المحظورة.