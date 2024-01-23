مجلس النواب يحيل المخصصات المالية لإعمار المنطقة الغربية إلى حكومة حماد

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مجلس النواب إحالة المخصصات المالية لإعمار المنطقة الغربية إلى الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد، وذلك بناء على اتفاق أعضاء المجلس من ممثلي المنطقة على هذا الإجراء، وذلك قبل أن يعلق المجلس جلسته، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة.

وقال بليحق في تصريح صحفي إن المجلس ناقش الطلب المقدم من عدد من أعضاء المجلس من المنطقة الغربية بتعديل القرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن تخصيص مبلغ مالي لإعمار المنطقة الغربية.

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وأكد بليحق عبر صفحته على «فيسبوك» أن الجلسة جرى خلالها «التصويت بالإجماع على تعديل القرار واتفق النواب بالمنطقة الغربية على إحالة المخصصات المالية لإعمار المنطقة الغربية للحكومة (المكلفة من المجلس) برئاسة أسامة حماد».

500 مليون دينار لإعمار المنطقة الغربية

وأصدر عقيلة قرارًا بتخصيص 500 مليون دينار لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، بناء على ما أقره مجلس النواب بناء على طلب من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية، وما طالب به عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية خلال لقائهم برئيس مجلس النواب مطلع يناير الجاري.

وأشار بليحق إلى أن عقيلة قدم إحاطة إلى مجلس النواب حول لقائه ظهر اليوم مع الوفد الأميركي الذي ضم كلًا من مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومساعد نائب وزير الخارجية الأميركي جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت، ومسؤول القسم السياسي بالسفارة نبيل صديق فلورس.

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 23 يناير 2024. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 23 يناير 2024. (مجلس النواب)