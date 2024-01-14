عقيلة يناقش تنفيذ قرار تخصيص قيمة مالية لإعادة إعمار المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن تخصيص قيمة مالية لإعادة إعمار المنطقة الغربية.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الاجتماع بحث خطة عمل اللجنة وفقًا لقرارات مجلس النواب للمنطقة الممتدة من مدينة بنغازي حتى سرت والمنطقة الجنوبية و الجنوب الشرقي.

كما ناقش الاجتماع تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن تخصيص قيمة مالية لإعادة إعمار المنطقة الغربية، وأن تكون آلية العمل من خلال البلديات.

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وأكد عقيلة ضرورة بدء حصر المشاريع المستهدفة وفقًا للأولويات بالتنسيق مع الحكومة، على أن تستفيد كافة البلديات التابعة لها من الخدمات بشكل سريع.

واطلع العريبي رئيس مجلس النواب على تقارير عمل اللجنة خلال العام 2023، وما جرى إنجازه وخطة عمل اللجنة للنصف الأول من عام 2024.