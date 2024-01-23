تأجيل جلسة محاكمة عبد الله السنوسي إلى 29 يناير الجاري

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

أكد أحمد نشاد محامي مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق اللواء عبد الله السنوسي إن محكمة استئناف طرابلس أجلت جلسة محاكمة موكله إلى يوم 29 يناير الجاري.

وقال نشاد في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن الجلسة أجلت بسبب عدم إحضار موكله من محبسه للمرة الثانية عشر على التوالي، فيما شهدت جلسة اليوم مثول القيادي في نظام القذافي، منصور ضو عبر الدائرة المغلقة.

وأوضح أن جلسة السنوسي ستكون الاثنين المقبل عبر الدائرة المغلقة، لسماع الاتهام ومرافعة الدفاع عنه في القضية رقم (630).

- محكمة استئناف طرابلس تؤجل محاكمة عبدالله السنوسي إلى 22 يناير الجاري

النائب العام يتعهد بالنظر في تأخر محاكمة السنوسي

وفي الثامن من يناير الجاري جرى تأجيل جلسة محاكمة عبدالله السنوسي للسبب نفسه. وسبق أن قال النائب العام المستشار الصديق الصور خلال مؤتمر صحفي عقده مطلع العام أن مكتبه سينظر في تأخر محاكمة السنوسي، متعهدًا بمعالجة الأمر «في القريب العاجل، وضمان محاكمة عادلة وشفافة وسريعة للسنوسي وفق معايير العدالة».

وقال الصور إن مكتبه ليس لديه معلومات بشأن الظروف الصحية للسنوسي، مشيرا إلى أن لدى النيابة العامة «تظلمات» من ذويه بسبب تأجيل محاكمته، وإطالة أمدها.