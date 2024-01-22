  • Alwasat News
Atwasat

مناقشات ساخنة في مجلس النواب حول الضمان الاجتماعي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 03:37 مساء
مناقشات ساخنة في مجلس النواب حول الضمان الاجتماعي
جلسة مجلس النواب في بنغازي، 22 يناير 2024. (صورة من بث مباشر)
WTV_Frequency

شهدت جلسة مجلس النواب في بنغازي اليوم الإثنين مناقشات حول قانون صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتحديد القانون رقم1 لسنة 2022، المعدل للقانون رقم 13 لسنة 1980، بشأن منح الإذن للخاضعين للخدمة العامة بالتقاعد حسب الرغبة بعد قضاء 20 سنة من العمل.

وأعرب النائب صالح افحيمة عن دعمه تفعيل القانون، مستشهدا بالوضع في قطاع النفط، حيث وصل سن التقاعد إلى 70 سنة، رافضا الدعوات لإلغاء القانون وقال: «لماذا تحرم المواطن من التقاعد الاختياري».

وأضاف افحيمة: «إذا ما رأت مؤسسة الضمان الاجتماعي إلغاء القانون فليس عندي مشكلة»، لافتا إلى أن التقاعد الاختياري يعطي فرصة أمام المتقدمين لشغل الوظائف

الحفاظ على صندوق الضمان
وفي حين دعا عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي إلى الحفاظ على صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي، متابعا أن صندوق الضمان يعطي المعاشات للمتقاعدين، وصندوق التضامن يوفر الأموال للأيتام ودور الرعايا والحالات الخاصة.

وشدد على ضرورة دعم الصندوقين وعدم التسبب في انهيارهما، في إشارة منه إلى أن فتح الباب أمام التقاعد الاختياري سيمثل عبئا على صندوق الضمان.

- انقطاع البث عن جلسة «النواب» بعد مشادة بسبب مرضى الأورام الليبيين في مصر
- سلطنة المسماري: الكبير حجب أموالا لعلاج أطفال ليبيين مصابين بالسرطان في مصر

وأيد النائب عبدالنبي عبدالمولى وجهة النظر تلك، داعيا إلى إلغاء القانون رقم 1 للعام 2022، مشيرا إلى ارتفاع المرتبات بعد العام 2011 مع انخفاض ريع صندوق الضمان، ما أدى إلى عجزه عن سداد الأقساط الضمانية للمتقاعدين.

وتابع عبدالمولى: «الصندوق استثماري حقيقي لكنه الآن يعاني من مشكلات كثيرة»، محذرا من تحميل الصندوق الكثير من المصاريف بما يدفعه نحو الإفلاس.

دعم صندوق الضمان
ودعا عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إلى دعم صندوق الضمان الاجتماعي بحكم أنه مؤسسة تخدم «المواطن الكادح»، ولم تنقسم رغم العواصف التي مرت بالبلاد الفترة الماضية.

وحول إدخال تعديلات على قانون الصندوق، أكد أنه لا مانع من مناقشتها ولكن دون عرقلة عمل الصندوق، والأخذ بتحقيق مصلحته.

صندوق الضمان طلب تعديل القانون
من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إنه رأس اللجنة المعنية بملف صندوق الضمان الاجتماعي، واجتمع مع إدارة الصندوق للنظر في القوانين المنظمة لعمله.

وتابع النويري إن الصندوق التزم بكل ما قدمه النواب من ملاحظات، وطلب تعديلات خاصة في القانون رقم1 لسنة 2022.

وقالت النائبة سلطنة المسماري إن الضمان الاجتماعي «بيت أمان الليبيين»، داعية النواب إلى تجنيب «المواقف الشخصية» حيال إدارة الصندوق، والالتفات فقط إلى دورها المهم، متابعة: «نحن مهمتنا ندافع عن الصندوق.. ونتعامل مع هذه المؤسسة بقدر من المسؤولية والمهنية العالية».

حل وسط يكفل حق التقاعد المبكر
وفي حين دعا النائب زايد هدية إلى حل وسط بين مؤيدي ورافضي قانون صندوق الضمان قائلا: «يجب أن نجد حلا وسطيا بين الذين يريدون التقاعد المبكر، ومن يقولون إن ذلك سيكون عبئا على الصندوق»، مشيرا إلى أن الزيادات الحالية في المرتبات تفتح الفرصة أمام زيادة الاستقطاع من الضمان.

ودافع هدية عن إمكان وجود مادة للتقاعد الاختياري في القانون المنظم لصندوق الضمان، قائلا إن الأمر يفتح المجال أمام فرص التوظيف الجديدة للراغبين في العمل.

وتحدث النائب محمد العباني عن زيادة الأعباء على صندوق الضمان الاجتماعي بسبب القانون رقم 1 للعام 2022 بإدخال فئة تتقاضى معاشات في سن مبكرة من حياتهم.

وتابع: «لماذا لا يعيد الصندوق حساباته الإكتوارية ويحدد العجز، وإما يغطى من الخزانة العامة المسؤولة عن الإنفاق على كل الليبيين، أو زيادة أقساط الضمان الاجتماعي بحيث تغطي التزامات الصندوق».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟

انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟
محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول
ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب

ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب
روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار

روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة الكروية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة...
«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)

«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)
انتصار واحد في 10 مباريات.. المنتخبات العربية تخذل جماهيرها في كأس أمم أفريقيا

انتصار واحد في 10 مباريات.. المنتخبات العربية تخذل جماهيرها في كأس أمم أفريقيا
غوتيريس: غير مقبول رفض إقامة دولة فلسطينية وعلى الجميع الاعتراف بحق الشعب في بناء دولته

غوتيريس: غير مقبول رفض إقامة دولة فلسطينية وعلى الجميع الاعتراف بحق الشعب في ...
ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا

ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا
بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي وأجدابيا

بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي ...
«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر

«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر
أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا

أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر

«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب ...
صلاح: سأفوز بأمم أفريقيا «عاجلًا أم آجلًا»

صلاح: سأفوز بأمم أفريقيا «عاجلًا أم آجلًا»
150 «ثرثرة محببة».. إصدار جديد في أدب الرسائل للفلسطيني فراس عمر (حوار)

150 «ثرثرة محببة».. إصدار جديد في أدب الرسائل للفلسطيني فراس عمر (حوار)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يوجه بالسماح للبلديات الناطقة بالأمازيغية بتسمية مدارسها وفق موروثها الثقافي
الدبيبة يوجه بالسماح للبلديات الناطقة بالأمازيغية بتسمية مدارسها ...
صعود الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية (الإثنين 22 يناير 2024)
صعود الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية (الإثنين 22 ...
شاهد: انطلاق جلسة «النواب» في بنغازي
شاهد: انطلاق جلسة «النواب» في بنغازي
العابد: تسكين العاملين بقطاع التربية والتعليم في الربع الأول
العابد: تسكين العاملين بقطاع التربية والتعليم في الربع الأول
سلطنة المسماري: الكبير حجب أموالا لعلاج أطفال ليبيين مصابين بالسرطان في مصر
سلطنة المسماري: الكبير حجب أموالا لعلاج أطفال ليبيين مصابين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي...
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
الحويج يدعو السعودية لاستئناف إصدار تأشيرتها من طرابلس
الحويج يدعو السعودية لاستئناف إصدار تأشيرتها من طرابلس...
مناقشات ساخنة في مجلس النواب حول الضمان الاجتماعي
مناقشات ساخنة في مجلس النواب حول الضمان الاجتماعي...
انقطاع البث عن جلسة «النواب» بعد مشادة بسبب مرضى الأورام الليبيين في مصر
انقطاع البث عن جلسة «النواب» بعد مشادة بسبب مرضى الأورام ......
سلطنة المسماري: الكبير حجب أموالا لعلاج أطفال ليبيين مصابين بالسرطان في مصر
سلطنة المسماري: الكبير حجب أموالا لعلاج أطفال ليبيين مصابين ......
العابد: تسكين العاملين بقطاع التربية والتعليم في الربع الأول
العابد: تسكين العاملين بقطاع التربية والتعليم في الربع الأول...
المزيد