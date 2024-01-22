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سلطنة المسماري: الكبير حجب أموالا لعلاج أطفال ليبيين مصابين بالسرطان في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 02:55 مساء
سلطنة المسماري: الكبير حجب أموالا لعلاج أطفال ليبيين مصابين بالسرطان في مصر
النائبة سلطنة المسماري خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، 22 يناير 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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قالت النائبة سلطنة المسماري، اليوم الإثنين، إن محافظ المصرف المركزي لم يفرج عن الأموال المستحقة لسداد مديونيات أطفال مصابين بالسرطان في مستشفيات مصرية.

وأوضحت المسماري، خلال جلسة لمجلس النواب في بنغازي اليوم الإثنين أن «أطفالا مرضى بالأورام في مستشفيات مصرية منذ ثلاثة أشهر يحتاجون لزراعة نخاع شوكي»، مشيرة إلى «أخذ عينات المطابقة من الأطفال الليبيين ووصلوا إلى مرحلة الزراعة، لكن جرى إخراجهم من المستشفيات بسبب عدم قدرة الملحقية الصحية على تسديد مصاريف العلاج».

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وأضافت المسماري، «تواصلت مع المعنيين بهذا الملف في القاهرة، وأكدوا أن الصديق الكبير لم يفرج عن الأموال المستحقة لسداد المديونيات حتى يتمكن هؤلاء المرضى الأطفال من إجراء العمليات»، واصفة ما حدث بأنه «أمر غير أخلاقي أن نحجب الأموال عن أطفال لديهم فرصة في الحياة».

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