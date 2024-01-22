نصية أمام البرلمان العربي: الصراع مع الكيان الصهيوني «وجودي» وليس «حدوديا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال عضو البرلمان العربي، ممثل مجلس النواب الليبي، النائب عبدالسلام نصية إن «الصراع مع الكيان الصهيوني صراع وجود لا صراع حدود»، موجها تحية للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الصابر.

وشارك النواب عبدالسلام نصية، وأبوصلاح شلبي، وأحلام اللافي، وحسن البرغوثي في جلسة البرلمان العربي أمس الأحد في مقر جامعة الدول العربية، وفق الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.



نصية يوجه تحية لجنوب أفريقيا على ما قدمته للقضية الفلسطينية

ووجه نصية خلال الجلسة «تحية لدولة جنوب أفريقيا على ما قدمته للقضية الفلسطينية والتي أثبتت أن القارة الأفريقية قارة حرة تنبع منها الحرية والعدالة»، مؤكدا «انضمام ليبيا رسميا في الدعوة المرفوعة لمحكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني».





حسن البرغوثي يتحدث عن «فلسطين قضيتنا»

من جهته، أكد حسن البرغوثي أن «مؤسسات ليبية غير رسمية شاركت مع مجموعة من الداعمين للقضية الفلسطينية بتسيير قافلة طبية بناءً على طلب من الهلال الأحمر الفلسطيني تحت شعار (فلسطين قضيتنا)، تضم عدد 11 سيارة إسعاف عناية فائقة ومستشفيين ميدانيين».

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وناقشت الجلسة عددا من البنود المهمة أبرزها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي في ظل الأوضاع الراهنة، فضلا عن مناقشة تقارير لجان البرلمان العربي الدائمة (الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والشؤون الاقتصادية والمالية، والشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب).