انقطاع البث عن جلسة «النواب» بعد مشادة بسبب مرضى الأورام الليبيين في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

انقطع البث عن جلسة مجلس النواب في مدينة بنغازي اليوم الإثنين، إثر مشادة كان أحد أطرافها النائب بدر النحيب، الذي دخل في جدال مع نواب آخرين حول ملف مرضى الأورام الليبيين في مصر.

وقال النحيب إن هناك مغالطة بشأن ملف الصحة، لأن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل قدم صكوكا مالية للمرضى في الساحة المصرية، لكن صحيح لم تسدد الديون المستحقة للمستشفيات المصرية.

- سلطنة المسماري: الكبير حجب أموالا لعلاج أطفال ليبيين مصابين بالسرطان في مصر

وقاطعه بعض النواب، حيث قال أحدهم إن هناك وفيات وقعت بين مرضى أورام، ليرد عليه النحيب قائلا: «كلنا سنتوفى.. الأعمار بيد ربك»، ثم دخل في مشادة مع النائب نفسه حيث أخذ في انتقاده، وتطور الأمر إلى ملاسنة وتبادل للشتائم، لينتهي الأمر بقطع البث عن الجلسة.

حجب الكبير أموال علاج مرضى في مصر

وجاءت مداخلة النحيب بعد كلمة النائبة سلطنة المسماري، التي قالت فيها إن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير لم يفرج عن الأموال المستحقة لسداد مديونيات أطفال مصابين بالسرطان في مستشفيات مصرية، واصفة ما حدث بأنه «أمر غير أخلاقي أن نحجب الأموال عن أطفال لديهم فرصة في الحياة».

وأوضحت المسماري أن «أطفالا مرضى بالأورام في مستشفيات مصرية منذ ثلاثة أشهر يحتاجون لزراعة نخاع شوكي»، مشيرة إلى «أخذ عينات المطابقة من الأطفال الليبيين ووصلوا إلى مرحلة الزراعة، لكن جرى إخراجهم من المستشفيات بسبب عدم قدرة الملحقية الصحية على تسديد مصاريف العلاج».

يشار إلى أن جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين تناقش عدد من البنود، ومنها تعديلات قوانين خاصة بصندوق الضمان الاجتماعي.