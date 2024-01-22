مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيرادات «الجوف» إلى 369 مليون دينار العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع إيرادات شركة الجوف للتقنية النفطية إلى 369 مليون دينار بزيادة قدرها 148 مليونا عن العام 2022.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بمدينة بنغازي، حسب بيان صادر عن المؤسسة.

وأشار رئيس لجنة إدارة شركة الجوف إلى «تحقيق حزمة إنجازات بفضل إبرام اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة لتطوير أعمالها ومنتجاتها ونقل المعرفة التي يحتاجها قطاع النفط الليبي في مجال الخدمات المصاحبة لحفر وإنتاج النفط والغاز».

شركة الالجوف «بتوطين التقنية»

بدوره أشاد فرحات بن قدارة بجهود الشركة لتحسين خدماتها وزيادة معدلات دخلها، وأوصى «بتوطين التقنية واستغلال جميع الفرص المتاحة في سبيل الاستفادة القصوى في التطوير مع الشركة الخدمية العالمية الموجودة في ليبيا، والاستعداد للمشاريع التي سينفذها القطاع في المستقبل».

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يشار إلى أن شركة الجوف التي تأسست في العام 1983 مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط. وأنشئت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة السابقة لإجراء جميع الأعمال المادية والقانونية المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط تصنيع واستيراد كيماويات وأدوات ومعدات حفر وأمن الآبار النفطية.

من اجتماع لجنة إدارة شركة الجوف النفطية، 22 نوفمبر 2024. (المؤسسة الوطنية للنفط)

من اجتماع لجنة إدارة شركة الجوف النفطية، 22 نوفمبر 2024. (المؤسسة الوطنية للنفط)

من اجتماع لجنة إدارة شركة الجوف النفطية، 22 نوفمبر 2024. (المؤسسة الوطنية للنفط)