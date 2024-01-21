الدبيبة خلال احتفال رأس السنة الأمازيغية: نقف مع الحقوق الثقافية لكل الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، وقوفه مع «الحقوق الذاتية والثقافية لكل الليبيين»، داعيًا إلى ضرورة المحافظة على الوطن وخيراته واستقراره.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة في احتفالية رأس السنة الأمازيغية الجديدة «2974» في العاصمة طرابلس بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي ورئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الهادي برقيق، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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وقال الدبيبة إن «وحدة ليبيا بكل مكوناتها وتنوع ثقافاتها أساس متين لبنيان البلاد الصلب»، معربًا عن اعتزازه بـ«كل هذا التنوع والهوية المشتركة التي يتمتع بها أبناء الوطن على مر تاريخه».

وسبق أن هنأ الدبيبة الأمازيغ في ليبيا والمغرب الكبير بحلول العام الأمازيغي الجديد، وكتب على صفحته بموقع «فيسبوك»: «أهنئ إخواننا الأمازيغ في ليبيا والمغرب الكبير بدخول العام الأمازيغي الجديد. جعله الله عام خير علينا جميعًا، لنعزز فيه الأمن والاستقرار في كل ربوع بلادنا».

من مشاركة الدبيبة في احتفالية رأس السنة الأمازيغية، 21 يناير 2024. (حكومتنا)

من مشاركة الدبيبة في احتفالية رأس السنة الأمازيغية، 21 يناير 2024. (حكومتنا)

من مشاركة الدبيبة في احتفالية رأس السنة الأمازيغية، 21 يناير 2024. (حكومتنا)

من مشاركة الدبيبة في احتفالية رأس السنة الأمازيغية، 21 يناير 2024. (حكومتنا)