اجتماع موسع في بنغازي لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا في مدينة بنغازي، بمشاركة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وزير التخطيط والمالية أسامة حماد والذي خُصِّص «لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة»، بحسب ما أعلنته حكومة حماد عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة المالية والموازنة العامة بمجلس النواب، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد المرتضي، ومدير إدارة المتابعة بوزارة التخطيط والمالية عزالدين المنفي، وممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي بنغازي وطرابلس، ووزارتا التخطيط والمالية بطرابلس.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن الاجتماع «بحث وضع مقترح للموازنة العامة للدولة للعام 2024 وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى بحث الدَّيْن العام، مع الأخذ في الاعتبار دخل النفط وأسعاره في الأسواق العالمية، وبحث عملية تحصيل إيرادات الدولة».

إحالة الموازنة العامة لمجلس النواب لمصادقتها

وأكد حماد، خلال الاجتماع، قيام حكومته «بإحالة الموازنة العامة لمجلس النواب لمصادقتها»، مشددًا على «ضرورة أن تكون الميزانية تقشفية لهذا العام، كي يلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع، من مشاريع خدمية وحلحلة للمختنقات».

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وأشار حماد إلى تنسيق حكومته مع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، لتنفيذ عدد من المشاريع المتمثلة في صيانة وتطوير الطرق، وعمارات الإسكان العام، والمقرات الحكومية وغير الحكومية، وإنشاء الجسور.

إحالة مشروع قانون الميزانية إلى مجلس النواب

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، وذلك للاطلاع عليه وعرضه على أعضاء المجلس.

وقدرت الحكومة إجمالي الإنفاق العام في الميزانية المقترحة للعام المالي 2024 بنحو 90 مليارًا و528 مليونًا و94 ألفًا و377 دينارًا.

اجتماع لجنة إعداد الموازنة مع حماد لبحث هيكلتها، الأحد 21 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

اجتماع لجنة إعداد الموازنة مع حماد لبحث هيكلتها، الأحد 21 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)