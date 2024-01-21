  • Alwasat News
Atwasat

اجتماع موسع في بنغازي لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 07:17 مساء
اجتماع موسع في بنغازي لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة
اجتماع لجنة إعداد الموازنة مع حماد لبحث هيكلتها، الأحد 21 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

عقدت لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا في مدينة بنغازي، بمشاركة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وزير التخطيط والمالية أسامة حماد والذي خُصِّص «لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة»، بحسب ما أعلنته حكومة حماد عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع رئيس وأعضاء لجنة المالية والموازنة العامة بمجلس النواب، ومدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد المرتضي، ومدير إدارة المتابعة بوزارة التخطيط والمالية عزالدين المنفي، وممثلون عن المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي بنغازي وطرابلس، ووزارتا التخطيط والمالية بطرابلس.

وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن الاجتماع «بحث وضع مقترح للموازنة العامة للدولة للعام 2024 وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى بحث الدَّيْن العام، مع الأخذ في الاعتبار دخل النفط وأسعاره في الأسواق العالمية، وبحث عملية تحصيل إيرادات الدولة».

إحالة الموازنة العامة لمجلس النواب لمصادقتها
وأكد حماد، خلال الاجتماع، قيام حكومته «بإحالة الموازنة العامة لمجلس النواب لمصادقتها»، مشددًا على «ضرورة أن تكون الميزانية تقشفية لهذا العام، كي يلمس المواطن نتائجها على أرض الواقع، من مشاريع خدمية وحلحلة للمختنقات».

- حماد يحيل مقترح مشروع ميزانية 2024 إلى رئيس مجلس النواب
- الكبير يبحث الموازنة التقديرية للمركزي العام 2024

وأشار حماد إلى تنسيق حكومته مع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، لتنفيذ عدد من المشاريع المتمثلة في صيانة وتطوير الطرق، وعمارات الإسكان العام، والمقرات الحكومية وغير الحكومية، وإنشاء الجسور.

إحالة مشروع قانون الميزانية إلى مجلس النواب
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، وذلك للاطلاع عليه وعرضه على أعضاء المجلس.

وقدرت الحكومة إجمالي الإنفاق العام في الميزانية المقترحة للعام المالي 2024 بنحو 90 مليارًا و528 مليونًا و94 ألفًا و377 دينارًا.

اجتماع لجنة إعداد الموازنة مع حماد لبحث هيكلتها، الأحد 21 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
اجتماع لجنة إعداد الموازنة مع حماد لبحث هيكلتها، الأحد 21 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
اجتماع لجنة إعداد الموازنة مع حماد لبحث هيكلتها، الأحد 21 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
اجتماع لجنة إعداد الموازنة مع حماد لبحث هيكلتها، الأحد 21 يناير 2024. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر

«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب ...
سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي الدولية

سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي ...
فوضى بين تجار التجزئة والمصنعين في أوروبا بسبب هجمات البحر الأحمر

فوضى بين تجار التجزئة والمصنعين في أوروبا بسبب هجمات البحر الأحمر
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق

إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
غسان سلامة يعتبر مسألة الانتخابات المؤجلة في ليبيا غير مهمة لهذا السبب

غسان سلامة يعتبر مسألة الانتخابات المؤجلة في ليبيا غير مهمة لهذا السبب
دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا

دع غزة تعيش.. مسيرة داعمة للصمود الفلسطيني في مهرجان «ساندانس» السينمائي غدا
الدبيبة: تعويض المتضررين من المياه الجوفية في زليتن

الدبيبة: تعويض المتضررين من المياه الجوفية في زليتن
«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»

«نيويورك تايمز»: إسرائيل في مأزق استراتيجي بين إطلاق «الرهائن» وتدمير «حماس»
الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

الأهلي طرابلس يحقق انتصاره الثاني في بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة «الفراعنة»

شاهد.. ظاهرة التصويب الصاروخي الغريب لـ«أسماك القرش الزرقاء» قبل مواجهة ...
كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب

كاريكاتير حليم - داء التشبث بالمنصب
صندوق إعمار درنة يوقع عقود مشاريع بنية تحتية مع شركة إماراتية

صندوق إعمار درنة يوقع عقود مشاريع بنية تحتية مع شركة إماراتية
على هامش أزمة الوقود.. مخاوف من أزمة «الإتاوات» و«اعتصام سائقي الشاحنات»

على هامش أزمة الوقود.. مخاوف من أزمة «الإتاوات» و«اعتصام سائقي الشاحنات»
«المصالحة الوطنية» في ليبيا.. أسباب للتشاؤم وأخرى للتفاؤل

«المصالحة الوطنية» في ليبيا.. أسباب للتشاؤم وأخرى للتفاؤل
تفاصيل مثيرة عن «إسكوبار الصحراء» وشبكة التهريب إلى ليبيا

تفاصيل مثيرة عن «إسكوبار الصحراء» وشبكة التهريب إلى ليبيا
خبير زراعي لـ«قناة الوسط»: أكثر من 3% من مساحة ليبيا يمكن استغلالها في الزراعة

خبير زراعي لـ«قناة الوسط»: أكثر من 3% من مساحة ليبيا يمكن استغلالها في الزراعة
نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد

اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي وأجدابيا
بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة...
بن قدارة يتوقع عودة حقل المبروك النفطي للإنتاج خلال 2024
بن قدارة يتوقع عودة حقل المبروك النفطي للإنتاج خلال 2024
حماد يحيل مقترح مشروع ميزانية 2024 إلى رئيس مجلس النواب
حماد يحيل مقترح مشروع ميزانية 2024 إلى رئيس مجلس النواب
غسان سلامة: «فاغنر» في ليبيا شبيهة بـ«الأسبرين»
غسان سلامة: «فاغنر» في ليبيا شبيهة بـ«الأسبرين»
اجتماع موسع في بنغازي لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة
اجتماع موسع في بنغازي لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
ضبط 30 شخصًا من العمالة الوافدة في استيقاف أمني بشحات
ضبط 30 شخصًا من العمالة الوافدة في استيقاف أمني بشحات...
استخراج 68 جثة مجهولة الهوية لتنظيم دفنها في درنة
استخراج 68 جثة مجهولة الهوية لتنظيم دفنها في درنة...
«الكهرباء»: استبدال عوازل متهالكة لـ3 أبراج بدائرة التميمي- مراوة
«الكهرباء»: استبدال عوازل متهالكة لـ3 أبراج بدائرة التميمي- ......
اجتماع موسع في بنغازي لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة
اجتماع موسع في بنغازي لبحث إعادة هيكلة الموازنة العامة ......
غسان سلامة: «فاغنر» في ليبيا شبيهة بـ«الأسبرين»
غسان سلامة: «فاغنر» في ليبيا شبيهة بـ«الأسبرين»...
المزيد