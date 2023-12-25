الكبير يبحث الموازنة التقديرية للمركزي العام 2024

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اعتماد الموازنة التقديرية للعام 2024 لمصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك في لقاء مع ممثلي الإدارات المعنية بالمصرف، حسب بيان مقتضب للأخير على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.

مناقشات حول إعداد موازنة 2024

ويوم الجمعة الماضي، ناقش محافظ «المركزي» مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إعداد ميزانية العام 2024، والإيرادات والنفقات العامة للعام 2023، وبذل الجهود اللازمة لترشيد الإنفاق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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وبحث الكبير المحاور نفسها خلال لقائه الأخير مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني والممثل الخاص للولايات المتحدة لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند.



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