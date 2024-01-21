حماد يحيل مقترح مشروع ميزانية 2024 إلى رئيس مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط

أحال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024 إلى رئيس المجلس عقيلة صالح، وذلك للاطلاع عليه وعرضه على أعضاء المجلس.

وقالت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد إن مشروع الميزانية المحال إلى رئيس مجلس النواب يبلغ إجمالي نفقاته 90 مليارًا و528 مليونًا و94 ألفًا و377 دينارًا.

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وفي 5 سبتمبر 2023، أقر مجلس النواب الميزانية العامة للعام المالي 2023 لحكومة حماد دون الإعلان عن القيمة الإجمالية. في خطوة جاءت بعدما أعلن المجلس الرئاسي تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية.