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حكومة الدبيبة ترسل معدات طبية لمستشفيات في المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 12:13 مساء
حكومة الدبيبة ترسل معدات طبية لمستشفيات في المنطقة الجنوبية
معدات وأجهزة أشعة لمستشفيات بالمنطقة الجنوبية، 21 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
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أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الأحد، تسليم معدات أقسام الأشعة إلى عدد من المستشفيات والمراكز التخصصية في المنطقة الجنوبية، وسط استمرار تعطيل محتجين حقل الشرارة النفطي، اعتراضاً على ضعف الخدمات الحكومية وانقطاع المحروقات.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قسم الأشعة التشخيصية والفيزياء الطبية في وزارة الصحة، بالتنسيق مع لجنة حصر وحجز وإعادة توزيع أجهزة الأشعة والتصوير الطبي، سلما نواقص أقسام الأشعة لمستشفيات المنطقة الجنوبية من مشغلات أجهزة الأشعة والتصوير الطبي مثل الأفلام، وحوافظ الأفلام، وصبغة التصوير الملون، وواقيات الرصاص للعاملين.

أجهزة أشعة لمستشفيات بالمنطقة الجنوبية
وتشمل هذه المستشفيات كلا من: الشويرف القروي، ومركز سبها الطبي، والعيادات المجمعة الذهبية القرضة في سبها، ومركز علاج الأورام بسبها، والمركز الصحي الجديد في سبها.

وحسب بيان الوزارة، فقد زار رئيس قسم الأشعة التشخيصية والفيزياء الطبية بوزارة الصحة، عبدالسلام بن مسكين، تلك المستشفيات رفقة مكتب الرقابة النووية بمؤسسة الطاقة الذرية، وأعضاء اللجنة.

وجرى خلال الزيارة الوقوف على الحالة التشغيلية للأجهزة، وحصر العناصر العاملة في أقسام الأشعة، لاقتراح برامج التدريب اللازمة، وإجراء مسح إشعاعي للأجهزة الطبية، وتقييم جاهزية الأقسام حسب المعايير، وفق وزارة الصحة.

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كما تأكد المسؤولون بوزارة الصحة من سلامة بيئة العمل للعاملين والمرضى، وجري تشغيل جهاز الأشعة بالمركز الصحي الجديد في سبها بعد أن كان متوقفًا عن العمل منذ ثلاث سنوات، حسب بيان الوزارة.

ومنذ مطلع الشهر الحالي، يواصل محتجون إغلاق حقل الشرارة النفطي، الواقع في جنوب البلاد، إلى حين الاستجابة لمطالبهم. وقالوا، يوم الجمعة، إنهم سيستمرون في تنفيذ احتجاجاتهم، اعتراضاً على انقطاع المحروقات عن مناطقهم، وضعف الخدمات الحكومية، وتفشي نسبة البطالة، محملين الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط المسؤولية في حال عدم تحقيق مطالبهم.

معدات وأجهزة أشعة لمستشفيات بالمنطقة الجنوبية، 21 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
معدات وأجهزة أشعة لمستشفيات بالمنطقة الجنوبية، 21 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
معدات وأجهزة أشعة لمستشفيات بالمنطقة الجنوبية، 21 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
معدات وأجهزة أشعة لمستشفيات بالمنطقة الجنوبية، 21 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
معدات وأجهزة أشعة لمستشفيات بالمنطقة الجنوبية، 21 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
معدات وأجهزة أشعة لمستشفيات بالمنطقة الجنوبية، 21 يناير 2023. (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
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