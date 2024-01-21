السائح: افتتاح القسم الإشعاعي في مركز علاج الأورام بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس الهيئة الوطنية للسرطان، حيدر السائح، أن القسم الإشعاعي بالمركز الوطني لعلاج الأورام في صبراتة سيجري افتتاحه اليوم الأحد.

وأوضح أن القسم يستوعب 120 حالة يوميا. بينما سيبدأ اليوم أيضا تسجيل حالات مرضى الأورام في مستشفى شارع الزاوية، إلى جانب استقبال حالات العلاج الإشعاعي في المعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة ومركز طرابلس الطبي، حسب السائح.

توفير علاج الأورام في ليبيا خلال أبريل

وفي الخامس من يناير الجاري، قال رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، الدكتور أحمد مليطان، إن أدوية علاج الأورام ستتوافر في ليبيا خلال أبريل المقبل، ما سيقلل نسب علاج الأورام في الخارج.

وأشار إلى أن تنفيذ العطاء العام لعدة شركات أدوية يسهم في توفير تلك العلاجات التي كان يعاني المريض نقصها داخل البلاد، وخلال ثلاثة أو أربعة أشهر ستكون متوافرة.

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وأكد مليطان أن «مريض الأورام يحتاج إلى الجرعة، وسعرها داخل السوق المحلي مرتفع جدا مقارنة بدخل المواطن»، لافتا إلى الاهتمام بتوطين العلاج الإشعاعي.