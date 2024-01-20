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الدبيبة يؤكد ضرورة توطين العلاج بالداخل وتدريب الكفاءات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 02:11 مساء
الدبيبة يؤكد ضرورة توطين العلاج بالداخل وتدريب الكفاءات الليبية
الدبيبة يشهد الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر الـ21 لجمعية الجراحين الليبية، 20 يناير 2024. (حكومة الدبيبة)
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أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، ضرورة تعزيز التعاون في توطين العلاج بالداخل، وتدريب الكفاءات الطبية الليبية، خاصة في ظل تسمية 2024 «عام الصحة».

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة في الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر الـ21 لجمعية الجراحين الليبية رفقة رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ومدير مركز مصراتة الطبي ومساعده ومدير المعهد القومي للأورام ورئيس جمعية الجراحين الليبيين، وفق بيان صادر عن الحكومة. 

واستمر المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، وشهد تنفيذ عدد من العمليات الجراحية الكبرى في تخصصات مختلفة بمركز مصراتة الطبي بالتعاون بين الأطباء الزوار والخبرات الوطنية، وتنظيم محاضرات علمية وورش عمل في مجالات جراحة الأعصاب والأوعية الدموية والقدم السكرية وجراحات الأمعاء والأورام والثدي.

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الدبيبة في افتتاح مؤتمر توطين العلاج: سنسخّر الإمكانات لخدمات علاجية أفضل
ووعد الدبيبة، خلال حضوره المؤتمر الدولي لتوطين العلاج داخل ليبيا في يونيو الماضي، بتكثيف الجهود وتسخير الإمكانات اللازمة لتطوير الخدمات الطبية وتوطين العلاج وتطوير المرافق الصحية في ليبيا.

وأكد عزم الحكومة «سد الهوة التي اتسعت طوال العقود الماضية بسبب الإهمال المتراكم»، متعهدا بـ«تسخير الإمكانات التقنية واللوجستية للتقدم نحو خدمات علاجية أفضل».

وفي سياق دعم توطين العلاج بالداخل، أنشأت حكومة الدبيبة جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ضمن مشاريع برنامج «عودة الحياة» الذي انطلق في 2021، وتسعى من خلاله الحكومة إلى إنشاء 49 مرفقا طبيا وصيانة 40 مرفقا أخري.

الدبيبة يشهد الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر الـ21 لجمعية الجراحين الليبية، 20 يناير 2024. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة يشهد الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر الـ21 لجمعية الجراحين الليبية، 20 يناير 2024. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة يشهد الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر الـ21 لجمعية الجراحين الليبية، 20 يناير 2024. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة يشهد الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر الـ21 لجمعية الجراحين الليبية، 20 يناير 2024. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة يشهد الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر الـ21 لجمعية الجراحين الليبية، 20 يناير 2024. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة يشهد الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر الـ21 لجمعية الجراحين الليبية، 20 يناير 2024. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة يشهد الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر الـ21 لجمعية الجراحين الليبية، 20 يناير 2024. (حكومة الدبيبة)
الدبيبة يشهد الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر الـ21 لجمعية الجراحين الليبية، 20 يناير 2024. (حكومة الدبيبة)
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