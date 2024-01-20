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إصابات بالغة جراء تصادم سيارتين على طريق الشط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 09:02 صباحا
إصابات بالغة جراء تصادم سيارتين على طريق الشط
أضرار فادحة تظهر على سيارة تعرضت لحادث مروري بطريق الشط، 19 يناير 2024. (مديرية أمن طرابلس)
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أسفر حادث مروري على طريق الشط بالعاصمة طرابلس، مساء الجمعة، عن وقوع إصابات بالغة.

ووقع الحادث جراء الاجتياز الخاطئ لسيارة «تويوتا»، ما تسبب في اصطدامها بسيارة أخرى نوع «كيا» يمين الطريق، وفق بيان صادر، السبت، عن مديرية أمن طرابلس.

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وحملت المديرية سائق «تويوتا» مسؤولية الحادث، مستشهدة بالمادة «11» من القرار رقم «247» لسنة 1994 بشأن تحديد أحكام وقواعد المرور وآدابه.

وتنص المادة على أنه «على قائد المركبة الآلية أن ينتبه لإشارات المركبات التى أمامه، ولا يجوز له سبقها فى الطرق المسموح فيها بالاختيار إلا من يسارها، وأن يكون ذلك تدريجيا بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجتاز مركبة مركبة أخرى إذا وجدت حالة اجتياز أمامها».

أضرار فادحة تظهر على سيارة تعرضت لحادث مروري بطريق الشط، 19 يناير 2024. (مديرية أمن طرابلس)
أضرار فادحة تظهر على سيارة تعرضت لحادث مروري بطريق الشط، 19 يناير 2024. (مديرية أمن طرابلس)
أضرار فادحة تظهر على سيارة تعرضت لحادث مروري بطريق الشط، 19 يناير 2024. (مديرية أمن طرابلس)
أضرار فادحة تظهر على سيارة تعرضت لحادث مروري بطريق الشط، 19 يناير 2024. (مديرية أمن طرابلس)
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