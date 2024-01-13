حادث تصادم يحطم سيارتين على الطريق السريع بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن طرابلس وقوع حادث سير بالطريق السريع تحديدا فوق جسر الدرن، الجمعة، وذلك في الاتجاه الشرقي.

وأوضحت المديرية أن الحادث سببه الوقوف المفاجئ لسائق سيارة «مرسيدس» على يمين الطريق نتيجة عطل فني بالمحرك، مما أدى إلى اصطدام سيارة «كيا» بها، الأمر الذي أسفر عن إصابة بسيطة، وفق البيان.

وتسبب الحادث في تدمير الجزء الأمامي لسيارتي «كيا» و«هيونداي»، إذ أدى التوقف لاصطدام متتال لعدد من السيارات، فيما بدت السيارة المتسببة في الحادث سليمة.

شرطة المرور تتدخل وتمنع توقف الطريق

بدورهم، حاول رجال الشرطة تسيير الحركة المرورية على الطريق ومنع توقفها بسبب تزاحم السيارات قرب موقع الحادث.

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ومساء الخميس، تسببت السرعة الزائدة في حادث مروري على طريق المطار بطرابلس ووقع الحادث باتجاه الجسر الحديدي عندما اصطدمت سيارتان ببعضهما.