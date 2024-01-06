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القبض على متهم استأجر سيارة فخمة في بنغازي ثم سرقها وارتكب حادثًا بها

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 01:57 صباحا
القبض على متهم استأجر سيارة فخمة في بنغازي ثم سرقها وارتكب حادثًا بها
السيارة المسروقة قبل ارتكاب المتهم بسرقتها حادثًا مروريًا (مديرية أمن بنغازي)
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كشفت مديرية أمن بنغازي تفاصيل القبض على متهم بسرقة سيارة حديثة بعد أن استأجرها، لكنه ضُبط بعد تورط السيارة في حادث مروري.

وقالت المديرية في بيان، الجمعة، إن مركز شرطة رأس إعبيدة تمكن من ضبط المتهم الذي باع السيارة خردة، بعد أن ارتكب حادث سير أثناء قيادته وهو في حالة سكر.

المتهم أجر السيارة وهرب وصدم مواطن بها  
وأوضح البيان أن القضية بدأت بالاستجابة لشكوى مواطن يمتلك مكتباً لتأجير المركبات الآلية ضد شخص سيارة (نوع مرسيدس حديثة الصنع)، ولم يقم بإرجاعها وأقفل هواتفه المحمولة.

وأصدر رئيس مركز شرطة رأس إعبيدة المقدم عمرالبشتي تعليمات بالبحث والتحري وضبط المتهم، فيما أسفرت جهود التحريات عن التوصل لمعلومات بأن المركبة المسروقة قامت بحادث سير مُنذ عدة أيام أدى إلى إنقلاب المركبة وصدم مواطن دخل العناية المركزة بمُستشفى الجلاء.

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وبإنتقال أعضاء التحريات إلى المستشفى ومكان الحادث، جرى التوصل إلى أن المركبة المسروقة بيعت خُردة إلى إحد التجار برابش السيارات بمنطقة الكويفية.

التحقيق مع مالك جراج السيارات 
كما انتقل أعضاء التحريات إلى جراج السيارات واتضح أنها موجودة بالفعل، فيما جرى القبض على مالك الجراج والإنتقال به إلى المركز، وبالإستدلال معه أفاد بأنه اشترى المركبة من المشكو فيه.

وتمكن عناصر الشرطة من ضبط المتهم الرئيسي وإيداعه الحجز القانوني للمركز وتبين أنه يُدعى (ب.س.أ)، وهو من مواليد العام 1999، وقد اعترف ببيع السيارة التي استأجرها.

واتضح أن المتهم من ذوي السوابق مطلوب لدى قسم البحث الجنائي وقسم شرطة النجدة ومركز شرطة المقزحة على ذمة وقائع السلب بقوة السلاح؛ فيما اتخذت جميع الإجراءات القانونية إزاء مالك الجراج والمتهم الرئيسي وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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