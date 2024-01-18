مؤسسة النفط تناقش نقل مقر «زلاف» إلى سبها ومشاريع مصفاة الجنوب وتطوير حقلي العطشان وإيراون

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز ونقل مقر الشركة إلى مدينة سبها ومشاريع إنشاء مصفاة الجنوب وتطوير حقلي العطشان وإيراون النفطيين لزيادة معدلات الإنتاج.

وعقدت الجمعية العمومية لشركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز اجتماعها السنوي للعام 2023 بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، صباح اليوم الخميس، بحضور أعضاء من مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء لجنة الإدارة ومديري الإدارات بالشركة.

أداء شركة زلاف في عام 2023

وقالت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع استعرض مؤشرات الأداء وخطط التطوير المقترحة من جانب الشركة، ومناقشة المشروعات المنجزة و«من أهمها مشروع توطين مقر زلاّف بالمنطقة الجنوبية ومشروع مصفاة الجنوب إضافة إلى مشروع تطوير حقلي العطشان وإيراون».

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع شهد مناقشة «خطط وأهداف ومؤشرات الشركة خلال العام 2024، واستعراض مختلف المشاريع التي أنجزتها خلال العام الماضي»، مشيرة إلى أن شركة زلاف «تمكنت من حفر 5 آبار استكشافية، وحققت اكتشافا نفطيا بالبئر (174 A1-NC)، وشرعت في تنفيذ مشروع تطوير حقل إيراون بحوض مرزق الذي يشمل 3 اكتشافات نفطية».

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وأضافت المؤسسة أن مجلس إدارتها أكد في مستهل الاجتماع أن هذا العام 2024 «سيكون هو أساس الانطلاق للوصول إلى الأهداف المنشودة المتمثلة في استكشاف وتطوير وإنتاج كل أحواض سرت ومرزق وغدامس للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني».

أهمية مصفاة الجنوب

وشدد مجلس إدارة المؤسسة على «أهمية مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط الذي يهدف إلى توفير احتياجات مدن الجنوب الليبي من المنتجات النفطية، إضافة لخلق تنمية مستدامة في المناطق المحيطة بالمصفاة»، و«أهمية نقل مقر الشركة إلى مدينة سبها لإحداث تنمية مكانية بالمنطقة».

وأضافت شركة زلاف أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أشاد في اجتماع الجمعية العمومية للشركة للعام 2023 «بالإنجازات التي حققتها شركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز على صعيد الخطط والمشاريع المستهدفة للعام 2023م والمقترحة للعام 2024»، مثمنا مجهودات جميع العاملين فيها وسيرها بخطى ثابتة وبشكل متصاعد نحو تحقيق الأهداف.

كما أشاد رئيس لجنة الإدارة بشركة زلاّف دعم ومساندة مجلس إدارة المؤسسة لكل خطط وبرامج الشركة، مؤكداً أن «زلاّف ستكون من أبرز المساهمين في الدفع بخطة المؤسسة في رفع معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني».

اجتماع الجمعية العمومية لشركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، الخميس 18 يناير 2023. (شركة زلاف ليبيا)

اجتماع الجمعية العمومية لشركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، الخميس 18 يناير 2023. (شركة زلاف ليبيا)

اجتماع الجمعية العمومية لشركة زلاّف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، الخميس 18 يناير 2023. (شركة زلاف ليبيا)