  • Alwasat News
Atwasat

«بنات ألفة».. شاهد على تعثر ملف ترحيل «داعشيات» من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 17 يناير 2024, 10:59 مساء
«بنات ألفة».. شاهد على تعثر ملف ترحيل «داعشيات» من ليبيا
مشهد من الفيلم التونسي «بنات ألفة» (المكتب الإعلامي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي)
alwasat radio

تعثر ملف ترحيل عشرات الفتيات التونسيات اللواتي تزوجن من عناصر تنظيم «داعش» في ليبيا، حيث ما زلن محتجزات في السجون، فيما تتجاهل الحكومة التونسية قضيتهن، وفق «لوموند» الفرنسية.

وعلى الرغم من أن السلطات في تونس لم تسع جاهدة لإعادتهن إلى أرض الوطن، إلا أن والدة إحدى المحتجزات لم تستطع ذلك، بحسب التقرير.

نساء «داعش».. قصة ترفض تونس مواجهتها
أصبحت رحمة وغفران الشيخاوي، البالغتان من العمر 25 و24 عاماً، ابنتا «ألفة.أ»، وجهين محجوبين لقصة ترفض تونس مواجهتها، وهن النساء اللاتي انضممن إلى صفوف تنظيم «داعش» في سورية والعراق وليبيا، واللاتي جرى احتجازهن منذ ذلك الحين مع أطفالهن.

وعلى ضوء قصة هؤلاء النساء قامت المخرجة التونسية كوثر بن هنية بإخراج فيلم روائي تحت عنوان «بنات ألفة» الذي عُرض في المسابقة الرسمية في مهرجان كان في مايو 2023، وجرى اختياره مسبقا لجوائز الأوسكار، التي سيتم الكشف عن قائمة المرشحين لها في 23 يناير.

- محاولات ليبية لطي ملف «الداعشيات» الأجانب وأبنائهن
- المرصد التونسي: 4 نساء و5 أطفال من عائلات «داعش» في ليبيا يصلون إلى تونس

ومنذ عام 2011، انخرط عدد كبير من التونسيين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي المعروف باسم «داعش» والذين ذهبوا إلى مناطق النزاع في كل من سورية والعراق وليبيا، وقدر عدد المقاتلين التونسيين أكثر من 3000 شخص، بحسب السلطات التونسية، و5500 شخص، بحسب تقديرات مجموعة من خبراء الأمم المتحدة.

واتُهم العديد من المسؤولين التنفيذيين في حزب تونسي بتسهيل شحن «الجهاديين» إلى مناطق النزاع، وهو ما ينفيه الحزب بشكل قاطع. وبحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عام 2016، يُعتقد أن هناك 800 «جهادي» تونسي.

قصة «بنات ألفة»
الفيلم الوثائقي من إنتاج تونسي فرنسي ألماني سعودي مشترك، ومستوحى من قصة حقيقية لسيدة تونسية اسمها «ألفة»، لديها 4 بنات، تركت بناتها يعانين وطأة وضع أسري شاذ وغير مفهوم، وشُغلت بالعمل من أجل المال، مما أدى إلى انزلاق اثنتين من بناتها في شباك التطرف الديني، لينتهي بهما المطاف إلى السجن؛ بسبب هروبهما إلى ليبيا، وانضمامهما إلى تنظيم «داعش».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير

بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير
إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ

إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
نورلاند: تحقيق المصالحة ضروري لتحقيق السلام المستدام في ليبيا
نورلاند: تحقيق المصالحة ضروري لتحقيق السلام المستدام في ليبيا
مخاتير محلات ليبيا يصدرون ميثاقا وطنيا بشأن الانتخابات
مخاتير محلات ليبيا يصدرون ميثاقا وطنيا بشأن الانتخابات
جريدة لبنانية: وفد ليبي يزور بيروت قريبا لتفعيل مذكرة قضائية
جريدة لبنانية: وفد ليبي يزور بيروت قريبا لتفعيل مذكرة قضائية
شاهد في «وسط الخبر»: المحكمة العليا ضد النواب مجددا.. وديوان المحاسبة ينتصر
شاهد في «وسط الخبر»: المحكمة العليا ضد النواب مجددا.. وديوان ...
المنفي والدبيبة يبحثان سبل معالجة انسداد العملية السياسية وضبط الإنفاق العام
المنفي والدبيبة يبحثان سبل معالجة انسداد العملية السياسية وضبط ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
«بنات ألفة».. شاهد على تعثر ملف ترحيل «داعشيات» من ليبيا
«بنات ألفة».. شاهد على تعثر ملف ترحيل «داعشيات» من ليبيا...
رفع الدعم ...قضية الساعة..والحوار الوطني هو الحل!
رفع الدعم ...قضية الساعة..والحوار الوطني هو الحل!...
شاهد في «هذا المساء»: هانيبال.. منظمات دولية تندد والظلم مستمر
شاهد في «هذا المساء»: هانيبال.. منظمات دولية تندد والظلم ......
المنفي والدبيبة يبحثان سبل معالجة انسداد العملية السياسية وضبط الإنفاق العام
المنفي والدبيبة يبحثان سبل معالجة انسداد العملية السياسية ......
شاهد في «وسط الخبر»: المحكمة العليا ضد النواب مجددا.. وديوان المحاسبة ينتصر
شاهد في «وسط الخبر»: المحكمة العليا ضد النواب مجددا.. وديوان......
المزيد