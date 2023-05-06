  • Alwasat News
Atwasat

المرصد التونسي: 4 نساء و5 أطفال من عائلات «داعش» في ليبيا يصلون إلى تونس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 06:06 مساء
المرصد التونسي: 4 نساء و5 أطفال من عائلات «داعش» في ليبيا يصلون إلى تونس
شعار المرصد التونسي لحقوق الإنسان. ( الإنترنت)
alwasat radio

أعلن المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن السلطات التونسية تسلّمت أمس الجمعة من السلطات الليبية أربع نساء وخمسة أطفال من زوجات وأبناء مقاتلي داعش من ذوي الجنسية التونسية.

وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان عبدالكبير أن عملية التسليم جرت «عبر معبر رأس جدير، كان قد سبقها تسلم ستة أطفال سنة 2020 وجرى استقبالهم من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في يناير 2020 تلاها استرجاع مجموعة أخرى من الأطفال من ليبيا ومن الحدود السورية التركية».

وأعلنت الرئاسة التونسية في 23 يناير الماضي استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، ستة أطفال أيتام من ذوي الجنسية التونسية معروفين إعلاميا بـ«أطفال داعش» تمت إعادتهم من ليبيا من قبل الهلال الأحمر الليبي بمدينة مصراتة، الذي تكفل بعد باحتضانهم وإيوائهم إبان الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية «البنيان المرصوص» بمدينة سرت العام 2016.

عبدالكبير: ما زال عدد النساء التونسيات في السجون الليبية
ولفت عبدالكبير بأن النساء اللاتي تسلمتهم تونس من ليبيا، قد «برأهن القضاء الليبي بشكل نهائي»، مشيراً إلى أن عملية استلامهن جرت من قبل الوحدات الأمنية في مرحلة أولى ويقع مراجعة النيابة العمومية بحقهن وتبقى الكلمة الفيصل للقضاء التونسي.

وأشار رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إن عدد النساء التونسيات المتبقيات في السجون الليبية في حدود 15 امرأة وتتراوح الأحكام في حقهن من (6 إلى 16) سنة سجناً ومعهن مجموعة من الأطفال.

- تونس تحول زوجات «الدواعش» للقضاء وأطفالهم للرعاية
- تونس تعارض عودة أسر «داعش» من ليبيا
- محاولات ليبية لطي ملف «الداعشيات» الأجانب وأبنائهن

وتوقعت وزيرة المرأة في تونس آمال بلحاج موسى «ارتفاع وتيرة عودة هؤلاء الأطفال بعد عودة العلاقات الدبلوماسية مع سورية»، مشيرة إلى استعادة تونس لـ«51 طفلاً في السنوات الأخيرة، يتوزعون بين 16 طفلة و35 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 5 و17 سنة، ممن جرى دمجهم ضمن عائلاتهم الموسعة، بمقتضى تدابير صادرة عن قضاة الأسرة، وبتنسيق مع مندوبي حماية الطفولة وهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية»، وفقًا لراديو «موزاييك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والتعاون في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي والتعاون في...
هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل (شاهد)

هزات ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال قوي أسفر عن تدمير منازل (شاهد)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والخمس (2-0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والخمس (2-0)
الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة

الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة
استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت

استديو تحليل موسع عبر قناة الوسط «WTV» لمواجهات «دورينا».. السبت
مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد
لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة

لأول مرة فى أميركا.. نيويورك تحظر استخدام أفران الغاز في المباني الجديدة
ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين

ليبيا تشارك بـ12 لعبة رياضية في عالمية الألعاب الجامعية بالصين
بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة
قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك

قراءة جديدة لماضي أميركا اللاتينية الاستعماري في معرض بنيويورك
كيك التوفي من المطبخ الألماني

كيك التوفي من المطبخ الألماني
أضرار إغلاق باب السيارة بعنف

أضرار إغلاق باب السيارة بعنف
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام

«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات

العالم يتابع تتويج ملك بريطانيا اليوم.. تعرف على برنامج الاحتفالات
«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة

«يونيسف»: معارك السودان تحصد أطفالا بأعداد مرعبة
«تحقيقات»: سكري سبها المختنق

«تحقيقات»: سكري سبها المختنق
تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة

تقرير: جماهير الأهلي طرابس تحتفل بالتتويج بـ«كأس ليبيا» للمرة السابعة
ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شراكات «أميركية - إيطالية» مع ليبيا ترفع شعار «النفط قبل أي شيء»
شراكات «أميركية - إيطالية» مع ليبيا ترفع شعار «النفط قبل أي شيء»
سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (6 مايو 2023)
سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية (6 مايو 2023)
اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية الليبية
اجتماعات تقابلية في بنغازي لتوحيد رئاسة أركان القوات البحرية ...
المرصد التونسي: 4 نساء و5 أطفال من عائلات «داعش» في ليبيا يصلون إلى تونس
المرصد التونسي: 4 نساء و5 أطفال من عائلات «داعش» في ليبيا يصلون ...
وصول منظومة إنارة تخص مطار الأبرق
وصول منظومة إنارة تخص مطار الأبرق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف...
المزيد
ضبط عاملين وافدين بحوزتهم وثائق مزورة في طرابلس
ضبط عاملين وافدين بحوزتهم وثائق مزورة في طرابلس...
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
نقل أسلاك وعوازل لمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب
نقل أسلاك وعوازل لمشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب...
وصول منظومة إنارة تخص مطار الأبرق
وصول منظومة إنارة تخص مطار الأبرق...
المرصد التونسي: 4 نساء و5 أطفال من عائلات «داعش» في ليبيا يصلون إلى تونس
المرصد التونسي: 4 نساء و5 أطفال من عائلات «داعش» في ليبيا ......
المزيد