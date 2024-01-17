25.5 ألف برميل حجم الإنتاج اليومي لشركة الزويتينة خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن شركة الزويتينة حققت 82% من المستهدف اليومي لإنتاجها الذي بلغ 25.5 ألف برميل يوميا، وباشرت تشغيل قطعتين في حوض سرت.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للشركة برئاسة مجلس إجارة المؤسسة وحضور لجنة إدارة الشركة.

وأكد رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، في كلمة خلال اللقاء، أهمية وضخ خطط وبرامج تدريبية من أجل رفع مستوى الثقافة والوعي بإجراءات السلامة الصناعية بين العاملين على كافة المستويات، مطالبا بضرورة استكمال المشاريع المهمة خلال عام 2024 لضمان استمرار الإنتاج وزيادته.

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وشدد بن قدارة على أهمية إعطاء الأولية لعنصر الشباب بالشركة والاهتمام بهم وتدريبهم وتأهيلهم وإقحامهم في جميع الأعمال التي تنجزها الشركة بهدف إعطائهم الفرصة.

جرى خلال اللقاء استعراض مؤشرات أداء الشركة وخطتها التطويرية المقترحة، ومناقشة مختلف المشاريع التي أنجزتها خلال لعام الماضي. كما نوقشت مشاريع زيادة الإنتاج التي تعتزم الشكرة القيام بها خلال العام 2024.

جانب من الاجتماع السنوي لشركة الزويتينة للنفط، الثلاثاء 16 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)

جانب من الاجتماع السنوي لشركة الزويتينة للنفط، الثلاثاء 16 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)

جانب من الاجتماع السنوي لشركة الزويتينة للنفط، الثلاثاء 16 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)