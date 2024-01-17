  • Alwasat News
Atwasat

25.5 ألف برميل حجم الإنتاج اليومي لشركة الزويتينة خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 01:59 صباحا
25.5 ألف برميل حجم الإنتاج اليومي لشركة الزويتينة خلال 2023
جانب من الاجتماع السنوي لشركة الزويتينة للنفط، الثلاثاء 16 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
alwasat radio

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن شركة الزويتينة حققت 82% من المستهدف اليومي لإنتاجها الذي بلغ 25.5 ألف برميل يوميا، وباشرت تشغيل قطعتين في حوض سرت.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للشركة برئاسة مجلس إجارة المؤسسة وحضور لجنة إدارة الشركة.

وأكد رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، في كلمة خلال اللقاء، أهمية وضخ خطط وبرامج تدريبية من أجل رفع مستوى الثقافة والوعي بإجراءات السلامة الصناعية بين العاملين على كافة المستويات، مطالبا بضرورة استكمال المشاريع المهمة خلال عام 2024 لضمان استمرار الإنتاج وزيادته.

- مؤسسة النفط: «الهروج» تحقق معدلات إنتاج قياسية خلال 2023

وشدد بن قدارة على أهمية إعطاء الأولية لعنصر الشباب بالشركة والاهتمام بهم وتدريبهم وتأهيلهم وإقحامهم في جميع الأعمال التي تنجزها الشركة بهدف إعطائهم الفرصة.

جرى خلال اللقاء استعراض مؤشرات أداء الشركة وخطتها التطويرية المقترحة، ومناقشة مختلف المشاريع التي أنجزتها خلال لعام الماضي. كما نوقشت مشاريع زيادة الإنتاج التي تعتزم الشكرة القيام بها خلال العام 2024.

جانب من الاجتماع السنوي لشركة الزويتينة للنفط، الثلاثاء 16 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من الاجتماع السنوي لشركة الزويتينة للنفط، الثلاثاء 16 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من الاجتماع السنوي لشركة الزويتينة للنفط، الثلاثاء 16 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من الاجتماع السنوي لشركة الزويتينة للنفط، الثلاثاء 16 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من الاجتماع السنوي لشركة الزويتينة للنفط، الثلاثاء 16 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
جانب من الاجتماع السنوي لشركة الزويتينة للنفط، الثلاثاء 16 يناير 2024 (المؤسسة الوطنية للنفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها

مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: الحوار الخماسي.. هل يلتف حبل الخلافات حول رقبة باتيلي؟
شاهد في «وسط الخبر»: الحوار الخماسي.. هل يلتف حبل الخلافات حول ...
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي يراوح مكانه.. هل حان وقت الرحيل؟
شاهد في «هذا المساء»: باتيلي يراوح مكانه.. هل حان وقت الرحيل؟
اللافي يستعرض تطورات العملية السياسية والمصالحة مع القائم بالأعمال الياباني
اللافي يستعرض تطورات العملية السياسية والمصالحة مع القائم ...
باتيلي ومهراج يحثان القادة الليبيين على الدخول في حوار لتجنُّب المخاطر
باتيلي ومهراج يحثان القادة الليبيين على الدخول في حوار لتجنُّب ...
خلال لقاءات مع 5 سفراء.. باتيلي يجدد الدعوة إلى طاولة المفاوضات
خلال لقاءات مع 5 سفراء.. باتيلي يجدد الدعوة إلى طاولة المفاوضات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
25.5 ألف برميل حجم الإنتاج اليومي لشركة الزويتينة خلال 2023
25.5 ألف برميل حجم الإنتاج اليومي لشركة الزويتينة خلال 2023...
حبس مدير مالي سابق في بلدية حي الأندلس بتهمة الاختلاس
حبس مدير مالي سابق في بلدية حي الأندلس بتهمة الاختلاس...
الطرابلسي يعلن التوصل لحلول بشأن اعتصام سائقي الشاحنات
الطرابلسي يعلن التوصل لحلول بشأن اعتصام سائقي الشاحنات...
خلال لقاءات مع 5 سفراء.. باتيلي يجدد الدعوة إلى طاولة المفاوضات
خلال لقاءات مع 5 سفراء.. باتيلي يجدد الدعوة إلى طاولة ......
باتيلي ومهراج يحثان القادة الليبيين على الدخول في حوار لتجنُّب المخاطر
باتيلي ومهراج يحثان القادة الليبيين على الدخول في حوار ......
المزيد