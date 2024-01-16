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«الصحة» تبحث توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الطب العالمي في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 11:54 صباحا
«الصحة» تبحث توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الطب العالمي في مصر
وفد وزارة الصحة خلال زيارة مركز الطب العالمي في مصر، 16 يناير 2024. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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زار وكيل وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» توفيق الدرسي مركز الطب العالمي التابع لوزارة الدفاع المصرية في القاهرة؛ لبحث توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات المهنية والعلمية بين المركز والمراكز الطبية في ليبيا.

وتأتي الزيارة لأجل التعرف على إمكانات المركز المصري وجاهزيته وتوافر شروط بناء شراكة استراتيجية، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

توطين العلاجات الطبية المعقدة
وأوضح الدرسي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توطين العلاجات الطبية المعقدة في مجال التشوهات الخلقية للعمود الفقري، وجراحات الأعصاب والشرايين، عبر استضافة الأساتذة الزوار من المركز الطبي العالمي داخل المراكز الطبية في ليبيا، لإجراء العمليات الجراحية وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة داخل وخارج ليبيا.

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يشار إلى أن نائب رئيس حكومة الوحدة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، وقّع في 28 مارس العام 2022، مذكرة تفاهم بين الوزارة والمركز الطبي العالمي، لتكون المرجعية الأساسية لأي تعاقدات وبرامج توأمة وبروتوكولات علاجية مشتركة من شأنها أن تسهم في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وتوطين الخـدمات العلاجية بالداخل وفق نقاط فرز طبية مشتركة بين الجانبين، بما يعكس أكبر قدر من المعرفة العملية والتدريب العملي ومشاركة البيانات واستنباط الإحصاءات والمؤشرات التي تستثمر في النهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بخدماته.

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